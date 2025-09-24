自由廣場》鏗鏘集〉 台灣國家正常化 脫離中國牢結

◎ 李敏勇

中國是進入民國以後的國家想像，不論一九一二到一九四九年的國民黨中國，或一九四九年以後的共產黨中國。前者，彰顯孔孟；後者，馬列主義化。歷史的前後因為有台灣而成為現實的糾葛，政治紛擾的病理在此。

一九四九年，國民黨中國流亡台灣，在一九四五年代表盟軍接收自日本放棄的殖民地，以反攻大陸之名，遂行類殖民統治。在二戰後的冷戰時期，以自由中國之名，與極權中國隔海對抗，形成兩個中國。

兩個中國現象，一九七一年聯合國將蔣介石政權在聯合國的中國代表權交予人民中國後，形同瓦解。蔣政權的中國心，無法植根台灣，但一個中國已是共產黨中國而非國民黨中國。

共產黨中國正式名稱是中華人民共和國，以人民民主為名，行無產階級專政。理論來自馬克思，而行動綱領取於列寧，奉行無神論，或把宗教置於國家的控制，以唯物主義的辯證法，進行一黨專制獨裁。

一九六〇到七〇年代，文化大革命時期，中國人民死傷無數。反右肅清，多少人被清算鬭爭？當年，流亡台灣的蔣介石曾以「中華文化復興運動」對應，但落於八股論調。以獎金誘引中國飛官駕機叛逃台灣，但中國即中華人民共和國，亦即「共產黨中國」。現在，更以中華民族主義建構專制帝國。

現在的中國，意識形態架著馬列主義的牢結，說實行共產主義，其實是走資化，依賴資本主義的邏輯，藉由從前指責的西方帝國主義發展，鞏固的專制強權。在全球化時代，不擇手段以土地及勞動力以及市場條件，誘引世界生產力在中國加工，壯大自己，卻未增進人民福祉，反而窮兵贖武。

共產黨中國視國民黨中國為叛離的一部份，想收回這個政治體，據有台灣。一九四五年，台灣是交由國民黨中國治理，並非將主權交給中國，舊金山合約明載這個事實。聯合國的二七五八號決議也只是把蔣介石即國民黨中國的代表權交給共產黨中國，並非把台灣交付共產黨中國。恐嚇不放棄武力犯台，屬於違反國際法的侵略行為。

梳理台灣的中國問題，應正視一九七一年聯合國的二七五八號決議，尊重共產黨中國，亦即中華人民共和國已是唯一的中國。國民黨中國，亦即中華民國不宜侵權。中華人民共和國亦不應藉中華民國代表盟軍接收台灣進佔統治，而以此稱台灣屬於中國。

台灣從國共主權主張脫出以後，可以主權國家和中國建交。生活在台灣的人們應該共同重建國家，認同中國者也可以選擇以僑民身份留在台灣。歷史的糾葛要解開，台灣與中國才能正常化發展，邁向新時代，但國民黨正反其道而行，一錯再錯，無視戰後台灣主權屬於台灣人民，以曾被交付的治權混淆是非，自陷於共產黨中國牢結。

（作者是詩人）

