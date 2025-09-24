自由廣場》（林保華專欄）習近平點火 普廷玩火 接下來呢？

二〇二二年的北京冬季奧運，俄羅斯總統普廷參加開幕式，與習近平達成合作無上限的保證，回去後隨即發兵侵略烏克蘭。今年，習近平的九三閱兵展現新軸心國的窮兵黷武，這次中俄北韓又會達成什麼秘密協議以挑戰民主陣營？

果然，普廷一回國，就立即動用二〇一四年才試射的「伊斯坎德」先進彈道飛彈，攻擊烏克蘭首都基輔的政府大樓，這是開戰以後政府大樓首次受到攻擊，表明戰爭升級。美國總統川普的調停宣告失效。

請繼續往下閱讀...

普廷還將魔手染指多國。

九月九日多架俄羅斯無人機侵犯波蘭領空，被波蘭擊落八架，其中一架殘骸掉在波蘭首都華沙四十公里處。九月十二日俄羅斯與白俄羅斯在白俄與波蘭邊境舉行聯合軍演，波蘭在九月十一日關閉波白邊境，升高戒備。

九月十三日，羅馬尼亞國防部宣布，俄軍襲擊烏克蘭邊境的基礎設施時，有一架無人機侵犯羅馬尼亞領空，羅國軍方派出F-16戰機因應。

九月十九日，愛沙尼亞指控俄羅斯三架米格-31戰機入侵領空且滯留十二分鐘，外交部長斥俄國行徑空前猖狂。這也是俄國自九日先後侵犯波蘭、羅馬尼亞空域後，三度進犯北約成員國。北約出動部署在愛沙尼亞的義大利F-35戰機，驅離俄機。

普廷很清楚，波蘭、羅馬尼亞是與北約對立的前華沙條約組織成員，是蘇聯衛星國，所以派去無人機；愛沙尼亞原是蘇聯的加盟共和國，地位與烏克蘭一樣，只是一九三九年二戰爆發才被蘇聯併入，所以派軍機。

波蘭在歷史上多次被俄羅斯侵吞，一九四〇年還發生卡廷慘案，遭希特勒逼到俄羅斯境內的波蘭兩萬多名將士、警官、知識分子，在卡廷森林內遭蘇聯秘密集體殺害，所以他們知道國家安全要靠自己。在川普施壓北約國家提高軍費時，波蘭今年四月就表示明年將達到GDP的五％，到六月改為今年就五％。波蘭與烏克蘭雖有宿怨，但是擱置一旁，先協助烏克蘭抗俄。而波羅的海三國（愛沙尼亞、立陶宛，拉脫維亞）因曾是蘇聯加盟共和國，且是普廷俄羅斯民族復興要率先吞併的目標，所以格外緊張。北約態度轉越積極，川普也表示支持抗俄。

中國外長王毅近日訪問波蘭。因波蘭關閉白俄邊境，中國一帶一路輸往歐洲的鐵路貨運受阻。中國應該去勸俄羅斯鐵哥停止軍演與侵略烏克蘭，好讓波蘭開放邊境，而非本末倒置，反勸波蘭，果然被波蘭拒絕。波蘭應長期關閉邊境，向中俄施壓，阻止他們擴大侵略戰爭，歐美則全力挺波。

太平洋這邊，北韓金正恩也要在十月閱兵，這是否引發新太平洋戰爭的前奏？關鍵在於，自命「中流砥柱」的中國是否打算淪為「下流砥柱」。中國是他們的後台，一旦爆發大戰當然就是要趁機併吞台灣，台灣正全力戒備中。

（作者林保華是資深時事評論員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法