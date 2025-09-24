晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（林保華專欄）習近平點火 普廷玩火 接下來呢？

2025/09/24 05:30

二〇二二年的北京冬季奧運，俄羅斯總統普廷參加開幕式，與習近平達成合作無上限的保證，回去後隨即發兵侵略烏克蘭。今年，習近平的九三閱兵展現新軸心國的窮兵黷武，這次中俄北韓又會達成什麼秘密協議以挑戰民主陣營？

果然，普廷一回國，就立即動用二〇一四年才試射的「伊斯坎德」先進彈道飛彈，攻擊烏克蘭首都基輔的政府大樓，這是開戰以後政府大樓首次受到攻擊，表明戰爭升級。美國總統川普的調停宣告失效。

普廷還將魔手染指多國。

九月九日多架俄羅斯無人機侵犯波蘭領空，被波蘭擊落八架，其中一架殘骸掉在波蘭首都華沙四十公里處。九月十二日俄羅斯與白俄羅斯在白俄與波蘭邊境舉行聯合軍演，波蘭在九月十一日關閉波白邊境，升高戒備。

九月十三日，羅馬尼亞國防部宣布，俄軍襲擊烏克蘭邊境的基礎設施時，有一架無人機侵犯羅馬尼亞領空，羅國軍方派出F-16戰機因應。

九月十九日，愛沙尼亞指控俄羅斯三架米格-31戰機入侵領空且滯留十二分鐘，外交部長斥俄國行徑空前猖狂。這也是俄國自九日先後侵犯波蘭、羅馬尼亞空域後，三度進犯北約成員國。北約出動部署在愛沙尼亞的義大利F-35戰機，驅離俄機。

普廷很清楚，波蘭、羅馬尼亞是與北約對立的前華沙條約組織成員，是蘇聯衛星國，所以派去無人機；愛沙尼亞原是蘇聯的加盟共和國，地位與烏克蘭一樣，只是一九三九年二戰爆發才被蘇聯併入，所以派軍機。

波蘭在歷史上多次被俄羅斯侵吞，一九四〇年還發生卡廷慘案，遭希特勒逼到俄羅斯境內的波蘭兩萬多名將士、警官、知識分子，在卡廷森林內遭蘇聯秘密集體殺害，所以他們知道國家安全要靠自己。在川普施壓北約國家提高軍費時，波蘭今年四月就表示明年將達到GDP的五％，到六月改為今年就五％。波蘭與烏克蘭雖有宿怨，但是擱置一旁，先協助烏克蘭抗俄。而波羅的海三國（愛沙尼亞、立陶宛，拉脫維亞）因曾是蘇聯加盟共和國，且是普廷俄羅斯民族復興要率先吞併的目標，所以格外緊張。北約態度轉越積極，川普也表示支持抗俄。

中國外長王毅近日訪問波蘭。因波蘭關閉白俄邊境，中國一帶一路輸往歐洲的鐵路貨運受阻。中國應該去勸俄羅斯鐵哥停止軍演與侵略烏克蘭，好讓波蘭開放邊境，而非本末倒置，反勸波蘭，果然被波蘭拒絕。波蘭應長期關閉邊境，向中俄施壓，阻止他們擴大侵略戰爭，歐美則全力挺波。

太平洋這邊，北韓金正恩也要在十月閱兵，這是否引發新太平洋戰爭的前奏？關鍵在於，自命「中流砥柱」的中國是否打算淪為「下流砥柱」。中國是他們的後台，一旦爆發大戰當然就是要趁機併吞台灣，台灣正全力戒備中。

（作者林保華是資深時事評論員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書