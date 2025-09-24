晴時多雲

自由廣場》政治槍殺接二連三之後 美國大學生展開對話行動

2025/09/24 05:30

◎ 楊海天

美國保守派社運名人查理．柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學演講時遭暗殺，兇嫌是年僅廿二歲的猶他州居民泰勒．羅賓森（Tyler Robinson），政治上未表態，並無左派背景，且成長於共和黨家庭。事件震撼保守派社群，也引發全國對政治暴力與言論自由的激辯。

而在三個月前，明尼蘇達州前眾議院議長梅莉莎．霍特曼（Melissa Hortman）與丈夫在家中遭極右份子殺害。兩位政治人物前後遇害，凸顯美國政治極化與社會撕裂的現況，在全美媒體與校園掀起深層反思。

柯克在校園戶外活動中遭槍殺，約三千學生目睹悲劇，經媒體直播及重播，政治暴力已影響教育環境與青年心理。主流媒體對柯克之死致哀，強調政治暴力只會破壞民主的基礎，社群媒體卻充斥著慶祝與嘲諷，部分貼文者因而丟了工作，突顯網路言論的極端與易燃性，也反映社會對「言論與責任」的高度敏感，而民主黨支持者則質疑霍特曼遇害未獲同等哀悼。

在此背景下，筆者任教的中西部一所大學，學生正籌辦「從分裂到對話」的跨黨派論壇，由青年民主黨人與大學共和黨人共同主辦，鼓勵公民傾聽與建設性對話，展現年輕世代超越分歧、終止暴力的決心。值得注意的是，這類活動在美國各地校園並不罕見，反映出學生對民主價值的積極回應。他們不再只是旁觀者，而是主動參與者，試圖為撕裂的社會重建信任與理解。

美國的民主困境，台灣並不陌生。今年年初《憲法訴訟法》修法引發憲法法庭癱瘓，無法審理違憲案件，超過三百位律師與公民團體上街抗議，批評此為對司法獨立的嚴重侵害。今年七月，台灣舉行史上最大規模罷免投票，反映民眾對政治僵局與黨派惡鬥的高度不滿。台灣媒體雖擁高度言論自由，但政黨傾向鮮明，報導角度與情緒渲染常因立場而異，造成民眾對事實的認知嚴重分歧，進一步加深社會撕裂，這些現象與美國極為相似。

關注美國，不只是了解盟友，更是反思自身民主發展的契機。在極化與仇恨的陰影下，美國大學生的行動提醒我們：民主不只是制度，更是一種態度，一種願意跨越分歧、共同守護公共價值的生活方式。面對撕裂與暴力，美國年輕世代選擇以對話回應。他們的行動證明，民主的力量來自人民的選擇—選擇傾聽、選擇理解、選擇共同前行。

（作者是美國大學教授）

