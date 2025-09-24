晴時多雲

自由廣場》台中市政府為何害怕兒少代表？

2025/09/24 05:30

◎ 張睿銓

台中市的「兒少代表」制度，在今年運作到第四屆。然而，這一屆卻發生令人震驚的事件：市政府突然通知代表們「沒有兒少代表了」，並且要重新遴選他人。

許多人可能不清楚什麼是「兒少代表」。他們是對公共事務有興趣的一群學生，其中包括小學生，參加各縣市社會局處的遴選，獲選後，經過培力單位的培訓，以學生或青少年的觀點，向縣市政府糾舉施政和提案，從校園安全到都市規劃，議題廣泛。他們的討論與建議，常常比立法院許多法案更認真、更有社會意義。

人本教育基金會過去幾屆皆承接台中市兒少代表的培力計畫，我是這一屆的計畫提案報告人。今年一月，我依市府要求，向相關單位做計畫報告，並非常迅速獲得通知開始執行。沒想到四月時，我們從代表們口中得知異狀，查網路資料才發現，早在我報告後不久，中市政府已公告撤銷本屆兒少代表。

換言之，當我在會議現場志氣滿滿地報告提案時，台中市政府早已決定要取消整個制度，只是隱瞞不說。這種「當著你的面演戲」的作法，不僅是對報告單位的欺瞞，更是對兒少代表們及整體公共參與精神的踐踏。

中市府事後推託，指稱是中央新法規定所致。然而，行政院在去年五月廿七日公布的《遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組原則》，僅涉及中央層級，與地方政府遴選兒少代表毫無衝突。中市府說法完全站不住腳。

青少年願意犧牲課餘時間關注社會，本應獲得支持，卻被粗暴剝奪權利。這不是踐踏民主嗎？台中市政府應該恢復原有制度，正視青少年的聲音。一個不願意傾聽年輕世代的政府，有什麼資格談未來？

在此呼籲社會大眾共同關注此事，加入兒少代表們發起的連署（連結如下）。我們更要問：媽媽市長，是不是因為兒少代表機制產生的提案觸碰市政痛處，與其面對，您選擇直接把它打掉呢？

連署連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfMsOrDWtLr_Sh6q62mrRUZPHnF6Tt8ty-GXPxDc1akn3dpQ/viewform

（作者是人本教育基金會政策專員）

