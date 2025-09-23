即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
專區
TAIPEI TIMES
求職
爆
Search
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》因應「手機裡的認知戰」
社論》真的贏韓國了嗎？
星期專論》習主席的對日抗戰勝利
自由共和國》姜皇池／台灣主權已定：屬於全體台灣人民
牽拖厝邊》戰狼退潮
more
專欄
牽拖厝邊》戰狼退潮
林修民 半導體看天下》從SEMICON 不同地區展會 看半導體產業發展
胡，怎麼說》藍白屠刀割喉割到斷，小瑕疵？
脫北廚師的原鄉情結》蕨菜戰鬥與海州拌飯
有志一「童」》新加坡AI戰略藍圖 七大支柱構築亞太樞紐
more
社群
美台觀測站》二戰之後台灣不屬於中國 中華民國不是中國！
名家分享～陳方隅》當前台灣民主危機：無知
研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（下）
許美華頻道》蔡國強爆破藝術 有了一錘定音的負面評價
廣場精選》從題目、設計、時機觀察 民調勿淪為政治操作工具
more
投書
自由廣場》從蔡國強和品牌談起／喜馬拉雅爆破秀 曝露中國環教天坑
自由廣場》你也失語了嗎？ 煙霧之下的沉默共謀
自由廣場》川習通話未觸及台灣 正是台灣的機會
自由廣場》午夜街頭的安心感 台灣治安「隱形冠軍」的全球行銷
自由廣場》冒市長名義貼假消息 學校須強化法治教育
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：國際笑話
2025/09/23 05:30
◎ Tainan黑名
漫畫：國際笑話
免費訂閱
《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書