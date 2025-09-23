自由廣場》冒市長名義貼假消息 學校須強化法治教育

◎ 常遇秋

強颱「樺加沙」逼近台灣，花蓮縣、台東縣、屏東縣部分鄉鎮停班停課，有人異想天開，竟然盜用台南市長黃偉哲的大頭貼，在社群媒體Threads發布「停班停課」假消息，馬上有人轉發，謠言四起，黃偉哲緊急闢謠，警方緊急抓捕造謠者，查出是台南市一名高一女學生，她趕緊求饒「能不走法律程序嗎？」黃偉哲表示「一切尊重法律，依法辦理」，並舉例總統大選時，有人以AI的方式發布「投降論」的假消息，因而造成國家秩序大亂，認為此風不可長。看來，這不是女學生一句「開玩笑」就能息事寧人。

學生可能是「不知法而犯法」，造成社會紛擾。過去就有學生誤觸民國一一四年八月修正的《刑法》第三一〇條「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪」，引起教育界的討論，後來不了了之，其實，那次之後就應該在校園內進行法治教育，建立學生的法治觀念，可惜未見到這方面的成果。

根據筆者任教經驗，許多學生雖無「犯意」，但有「犯行」，例如毀謗同學名譽，然後聲稱自己只是「開玩笑」，但對他人的傷害己經造成。在以往，只要老師出面跟受害同學的家長，表示學生還小不懂事，請給他「機會」改錯，多數家長會買單，結果相安無事。但是現在，學生之間的衝突，已非道歉就能了事，家長態度強硬，追究到底甚至提告。

根據一一四年六月修正的《社會秩序維護法》第六十三條：「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。這一次的國中生「亂開玩笑」變成「誤觸法網」，期待教育相關單位負起教育責任，不讓憾事再發生！

（作者是教育人員）

