自由廣場》午夜街頭的安心感 台灣治安「隱形冠軍」的全球行銷

◎ 林文寶

凌晨，一名獨自旅行的外國遊客，在台北街頭悠閒地走向廿四小時營業的書店，手機隨意拿在手上。在歐美的城市，此情此景或許會令人稍感不安。但在台灣，這份「理所當然的安心感」卻是外國人士的共同體驗並為之驚艷。根據全球資料庫網站Numbeo的《二〇二四年全球安全／犯罪指數》評比，台灣在全球一四六個國家地區中名列第三，遠優於德國（第四十九名）、美國（第九十一名）與法國（第一〇七名）。

台灣既然坐擁這份被譽為「旅行奢侈品」的安全感，該如何將「安全感」的優越條件轉化成吸引全球旅客的王牌？

●策略一：敘事化與體驗式行銷—販售「午夜的自由」

發起以「午夜的自由」（The Freedom of Midnight）為主題的國際行銷活動。內容聚焦於「因為安全，所以自由」的真實故事。例如：

◎製作高品質短片，呈現獨自旅行的女性在深夜的誠品書店自在閱讀、情侶在寧靜的港邊吹風、或攝影師在凌晨的巷弄中安心捕捉光影的畫面。

◎鼓勵全球網紅與遊客分享他們在台灣「感到最安心的時刻」，並使用如＃TaiwanSafeWander或＃台灣安心遊等標籤，創造社群漣漪效應。

◎透過對比敘事，巧妙凸顯台灣的獨特性：一個將筆電留在咖啡桌上佔位的場景，對比於在其他國家必須時刻緊盯財物的緊張感，更能讓外籍旅客產生共鳴。

●策略二：精準鎖定客群—為特定族群打造安心之旅

針對不同客群，量身打造以「安全」為核心賣點的旅遊方案：

◎獨自旅行的女性：將台灣定位為「全球最適合初次獨自旅行的目的地」，強調從交通、住宿到夜間活動的全方位安全保障。

◎家庭旅客：主打「無憂親子遊」，宣傳台灣的公園、公共交通與餐廳對兒童的友善與安全，讓父母能真正放鬆。

◎銀髮族旅客：推廣便利、安全的公共設施與無障礙環境，鼓勵他們能以自己的步調，安心探索台灣的城市與鄉鎮。

●策略三：融入整體觀光敘事—安全是體驗一切美好的基石

最高明的行銷，是將「安全」的優勢無縫融入台灣觀光的整體品牌形象中。宣傳口號不應只是「台灣很安全」，而應是「在台灣，安全讓你更自由地探索」。將安全與台灣其他核心優勢—美食、人情味、便利性—綑綁在一起。完整的敘事是：正因為這片土地如此安全，你才能無所顧忌地鑽進任何一條巷弄品嚐未知的美食，才能放心地與熱情的當地人交流，才能盡情享受廿四小時不打烊的便利生活。安全，是體驗所有這一切美好的穩固基石。

（作者是高師大事業經營系教授）

