自由廣場》川習通話未觸及台灣 正是台灣的機會

王宏仁

美國總統川普近日與中國國家主席習近平進行今年第三次通話。這場對話有兩個值得注意的特點：其一，它發生在馬德里第四輪美中談判結束後；其二，公開稿件裡沒有提到台灣。有人或許因而擔心台灣被邊緣化，但若以更宏觀角度來看，這反而是值得台灣把握的契機。

這次川習對話與過去不同。六月時的第二次通話，雙方仍在相互指責，焦點是華為晶片與稀土出口的爭端；如今，談判完成後才由領導人進行「結果確認」，且特別將重心放在TikTok的數據安全與用戶隱私上。

此過程顯示出美中談判模式正逐漸轉變：從以往的「事前止爭」轉為「事後確認」。不變的是，美方一直將經貿與科技問題作為最優先處理的事項。對台灣來說，這裡有一個對美相對寬鬆的政策操作空間。

若從歷史經驗來看，美中領導人的互動並非每次都會在公開文件中出現「台灣」兩字。二〇一三年習近平與歐巴馬在加州會晤時，對外宣傳的重點是「新型大國關係」，但私下卻要求美國停止對台軍售；二〇一四年歐巴馬訪問中國時，習近平更藉由歷史典故暗示台灣問題的敏感性，企圖提醒美方有所節制。到了拜登任內，幾乎每次通話都涉及台灣，但美中公開的版本卻各自強調不同。特別是中方往往在國內大肆宣傳，捏塑美國「遵守一個中國原則」的印象，其實是透過話術佔便宜、誤導社會認知。可見，是否公開提及台灣並非重點，更重要的是中國如何將台灣議題當作操作工具，用來欺騙或引導國內外輿論。

因此，這次的「缺席」反而對台灣具有正面意涵。這讓台灣有機會提醒美國，在與中國的談判過程中不必每次都接受中方「必須提及台灣」的設定。因為中國只是藉由台灣以綁架美國利益、牽制美國發展的藉口，與美國真正關切的經貿問題的性質完全不同。美方若將對台承諾納入談判籌碼，不但無法化解中國壓力，反而會損害美國當前最在意的經濟安全與整體國家利益。

台灣唯一需要注意的是避免誤讀：不必因美中談判，就誤認美國可能交易台灣，而助長無謂的「疑美論」。事實上，美國歷屆總統不分黨派，都對台灣問題劃下底線，川普更早已強調美方有自主處理對台交往的方式，不容中國干預。台灣真正需要做的，不是因「缺席」而焦慮，而是善用這段空檔，主動提醒美方避免落入中方敘事，同時加強制度性合作，把握實質利益。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

