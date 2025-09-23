自由廣場》你也失語了嗎？ 煙霧之下的沉默共謀

◎ 劉哲廷

當我們凝望一場煙火，眼前閃爍的光芒往往掩蓋它的本質。蔡國強的煙火藝術，長久以來被解讀為東方詩意的美學，然而，拆開浪漫包裝，煙火並非自然現象，而是政治安排，權力與資本共構的隱形劇場。

蔡國強自稱不談政治，但正是這種「不談」，形成最深的統戰效果。火藥、煙霧、光影—它們不僅塑造觀者的視覺，也塑造政治感知。觀眾以為看見宇宙與詩意，其實它是精心設計的觀看行為。誰觀看？誰被設計？問題不停留在作品本身，而在於文化包裝的權力秀。

跨文化的雙重解讀，使他成為極為巧妙的統戰者。在西方，他被讚頌為自然元素的詩人；在中國，他是文化復興的象徵；在台灣，他曾在台北一〇一的煙火盛宴中，彷彿要炸掉整座城市。那一刻，高樓與城市景觀成為舞台的特效，觀眾以為自己欣賞的是壯麗的表演，卻不曾意識到火藥與光影背後隱含的符號：對都市、對權力、對消費者心理的全面操控。這種表演藝術，更是一種城市級的政治幻術。

資本的介入，使統戰更加隱秘。二〇二五年，他與Arc’teryx在西藏高原引爆火藥。影片迅速被刪除，而政治意涵已經擴散。品牌、權力、藝術在此交會：高原不再自然，雪域不再神聖，消費者以為參與浪漫，實際上參與資本與國家權力的共謀。環保煙火的飾詞，只是荒謬的遮蔽，掩護它破壞干擾生態的事實。

同時，台灣的藝文評論圈選擇沉默。對蔡國強的批評少之又少，對其與中國體制的共構關係幾乎無聲。學界、媒體、觀眾的失語，正是統戰最成功的標誌：權力不必粗暴控制，只須製造美學幻象，觀者甘願蟄伏而成為沉默的共犯。在讚嘆聲中放棄對文化自主的要求，交出了評斷的主權。

藝術如果不能揭露壓迫，反而成為壓迫的修辭。蔡國強的火藥不是媒材，而是權力慾望的翻譯器，它將政治意圖偽裝成光、浪漫、宇宙，將殖民與統戰翻譯成文化符號。這是一種最危險的現象：權力不必直接干涉創作，它用獎勵收編藝術家，藉舞台與資源誘導選擇性的表達。

煙火會熄滅，但統戰的餘痕猶存。歷史留下的，不是瞬間的光芒，而是沉默的記錄。撇開蔡國強和品牌，真正問題在於：當煙霧散去，我們能否保持判斷，敢於說出真話？否則，每一次的掌聲，都是自願參與的共犯行為。

（作者是詩人，自由工作者）

