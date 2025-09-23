自由廣場》從蔡國強和品牌談起／喜馬拉雅爆破秀 曝露中國環教天坑

◎ 楊智強

某中資戶外品牌與藝術家蔡國強，在喜馬拉雅山區舉辦「飛昇的巨龍」煙火展演，企圖以壯闊的藝術形式致敬大自然，卻因對高山生態的衝擊疑慮，招惹排山倒海的眾怒。這不只是品牌公關的翻車，更讓世人看清中國政府在環境教育與生態治理的無知，淪為全球笑柄。

面對一次性的大型活動，正常國家會透過專業諮詢與公民參與來補強。但官僚體系卻只在乎政治正確與大外宣效果，落伍過時的治理模式，使環境專業淪為橡皮圖章，制度審查形同虛設。煙火短暫，卻對山林留下土壤破壞、空氣污染、噪音干擾，甚至驚擾野生動物、引發林火。這些科普常識在民主社會已是常態教育，直到目睹藉口藝術情懷與民族自豪為包裝，卻炸出對環境教育無知的巨大天坑。

缺乏環境倫理的社會氛圍。品牌喊稱與自然對話，企業拉藝術家追求商業與美學極致，卻缺乏對環境的同理心與基本認知，所謂的創造卻淪為破壞，而致敬則變成了褻瀆。

幸好，這場爭議讓我們看到崛起的正面力量。過去，大眾對商業行為的關注多半聚焦於產品本身，但這次社群媒體湧現的輿論浪潮，顯示公眾正將環境倫理納入對企業價值的評判標準。尤其當品牌以環境保育為行銷賣點，但行為卻完全背離，將立刻遭到嚴厲檢視。

藝術以自由為基底，自由卻不是漫無責任。中共將自然視為宣傳台，其實摧毀的卻是生態和國際信任。相較之下，台灣若能深化環境教育、厚植制度基礎，不僅能守住山林海洋，更能展現民主社會對自然的真正尊重。這股公民自覺的力量，正是環境教育的終極目標。它代表社會從單純的消費主義，走向更具批判性與責任感的生態倫理思維。業者與公部門必須意識到，單靠傳統的環境評估程序已無法滿足公眾的期待。資訊透明、公民意識高漲的時代，任何商業決策都得面臨來自社會大眾的道德倫理考驗。

喜馬拉雅煙火燃起的不只是眾人怒火，更映照出環境教育的缺席、中共對環境的輕蔑與短視。台灣須將生態知識、倫理意識與公民責任感，系統性融入各層級教育，讓下一代具備判斷是非、捍衛環境的能力。如此，我們就能透過這場煙火風暴汲取教訓，確保未來所有對大自然的致敬，是發自內心的敬畏、永續的期盼，而非輕率的消費。

（作者是荒野保護協會推廣講師）

