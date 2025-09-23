晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從蔡國強和品牌談起／喜馬拉雅爆破秀 曝露中國環教天坑

2025/09/23 05:30

◎ 楊智強

某中資戶外品牌與藝術家蔡國強，在喜馬拉雅山區舉辦「飛昇的巨龍」煙火展演，企圖以壯闊的藝術形式致敬大自然，卻因對高山生態的衝擊疑慮，招惹排山倒海的眾怒。這不只是品牌公關的翻車，更讓世人看清中國政府在環境教育與生態治理的無知，淪為全球笑柄。

面對一次性的大型活動，正常國家會透過專業諮詢與公民參與來補強。但官僚體系卻只在乎政治正確與大外宣效果，落伍過時的治理模式，使環境專業淪為橡皮圖章，制度審查形同虛設。煙火短暫，卻對山林留下土壤破壞、空氣污染、噪音干擾，甚至驚擾野生動物、引發林火。這些科普常識在民主社會已是常態教育，直到目睹藉口藝術情懷與民族自豪為包裝，卻炸出對環境教育無知的巨大天坑。

缺乏環境倫理的社會氛圍。品牌喊稱與自然對話，企業拉藝術家追求商業與美學極致，卻缺乏對環境的同理心與基本認知，所謂的創造卻淪為破壞，而致敬則變成了褻瀆。

幸好，這場爭議讓我們看到崛起的正面力量。過去，大眾對商業行為的關注多半聚焦於產品本身，但這次社群媒體湧現的輿論浪潮，顯示公眾正將環境倫理納入對企業價值的評判標準。尤其當品牌以環境保育為行銷賣點，但行為卻完全背離，將立刻遭到嚴厲檢視。

藝術以自由為基底，自由卻不是漫無責任。中共將自然視為宣傳台，其實摧毀的卻是生態和國際信任。相較之下，台灣若能深化環境教育、厚植制度基礎，不僅能守住山林海洋，更能展現民主社會對自然的真正尊重。這股公民自覺的力量，正是環境教育的終極目標。它代表社會從單純的消費主義，走向更具批判性與責任感的生態倫理思維。業者與公部門必須意識到，單靠傳統的環境評估程序已無法滿足公眾的期待。資訊透明、公民意識高漲的時代，任何商業決策都得面臨來自社會大眾的道德倫理考驗。

喜馬拉雅煙火燃起的不只是眾人怒火，更映照出環境教育的缺席、中共對環境的輕蔑與短視。台灣須將生態知識、倫理意識與公民責任感，系統性融入各層級教育，讓下一代具備判斷是非、捍衛環境的能力。如此，我們就能透過這場煙火風暴汲取教訓，確保未來所有對大自然的致敬，是發自內心的敬畏、永續的期盼，而非輕率的消費。

（作者是荒野保護協會推廣講師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書