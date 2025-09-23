社論》因應「手機裡的認知戰」

美國總統川普與其倚重的「青年國師」柯克（右）關係緊密。（美聯社資料照）

美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）本月十日在猶他州遭槍殺，追思會週日舉行，總統川普率政府官員出席。柯克遇刺引發對美國政治暴力升級的憂慮，政治激化的背景原因並不複雜，卻難以改變。在媒體領域，政治評論者採極端立場、激起憤怒，更容易吸引眼球，進而獲取更多廣告收入。美國史上不乏政治暴力事件，但現今與一九六〇至七〇年代有別的，是社群媒體影響。猶他州州長考克斯（Spencer J. Cox）就此指出，以往五、六年間，社群媒體在每一起暗殺案件都扮演了直接角色；「癌症」一詞或尚不足以形容社群媒體對美國社會的傷害，當局正追蹤大量假訊息，「我們目睹的是美國的對手想要看見暴力，試圖灌輸假資訊和鼓動暴力的網路機器人來自俄羅斯、中國和世界各處」。

無獨有偶，「美聯社」上週報導，華府的對手長久以來利用假造的社群媒體帳戶、網路機器人和假訊息，把美國描繪成一個受極端主義和槍枝暴力困擾的危險國家。柯克被刺案為這些對手提供了另一個機會，形塑公眾認知。中國、俄羅斯、親伊朗團體等乘機散播陰謀論、假訊息和激化對立言論，意圖擴大美國內部矛盾。

誠然，美國社會的對立與分裂近年益趨明顯，也有內部肇因。自由派與保守派對經濟社會政策主張有別，選戰等激烈政治競逐深化分歧，當前對立狀況已非傳統的左、右意識形態架構所能全然理解；柯克遇刺後，保守派探究嫌犯是否涉及激進左派陰謀，自由派關注兇嫌是否受網路次文化激化，顯示雙方各有解讀重點。保守派的川普不是傾向和解的總統，要緩和或改變內部分裂現狀，並非易事。

其中，中國的認知作戰最受關注。文宣內容分析顯示，柯克遇刺後數小時，中國渲染柯克之死的暴力性質，描述美國為充斥暴力持槍者和政治極端主義者的國家；其網路機器人強調美國的暴力、兩極化與失能。一如以往，中國把嚴密監控、「穩定壓倒一切」的共產社會宣揚為「東升西降」的明顯表徵，柯克案尤為美國社會衰敗的具體案例，並藉此案以假訊息激化美國內部對立。

中國的類似手法，其實在柯克案前即受美國嚴重關切。《華爾街日報》上月下旬披露，一項與中國有關的網路間諜活動「鹽颱風」（Salt Typhoon），目標涉及八十個國家與約六百家公司，其規模與擴及全球的範圍，遠超過聯邦調查局人員起初的瞭解。這一活動讓中國情報人員得以監視美國公民的私人通信，並追蹤在全球的活動。「鹽颱風」行動至少可追溯到二〇一九年，但去年才被美國當局發現。

《紐約時報》對中國這一手法，著墨更多。該報近一個月來連續以專欄及新聞，指出中國進行大規模「網路間諜活動」，從十年前以相對初級的技術竊取西方國家商業機密、個人信息和政府數據，到近年利用人工智慧（AI）發起認知戰，經由「智能宣傳系統」，武裝信息戰，對內強化社會控制、壓制異議，且對外擴大影響力、傳播親中反美言論。

該報也探究「鹽颱風」，引據西方國家的聯合聲明，指其為一場持續數年的協同攻擊，滲透主要電信公司和關鍵企業，以全球網路為目標，包括但不限於電信、政府、交通、住宿和軍事基礎設施網路，「中國駭客或已竊取幾乎所有美國人的信息」，並正謀求在數位戰場佔據主導地位。該報指出，中國利用AI的新攻勢令人警惕，是它正悄無聲息地滲透人們的日常數位討論中；「我們已進入了國際輿論影響力行動的新時代，AI生成的敘事會以不動聲色的方式改變政治格局」。

我國是中國應用AI於宣傳及訊息戰，並操縱輿論所針對的主要目標。從內部分化、瓦解台灣，不必大費周章動用武力，一向是北京的如意算盤；台灣錯亂敵我關係、政黨惡鬥不已、政客騙術盛行，正好提供其認知作戰的溫床。近年在公共議題爭議中，北京黑手若隱若現，其例不勝枚舉，疑美論、反戰爭議、東升西降均屬之；美國及澳洲的研究已指出，近年台灣選舉投票都出現中國以深度造偽及假訊息試圖影響的情事。

賴清德總統上週六在全社會防衛韌性論壇強調，「台灣若遭軍事侵略，戰敗或投降都是假訊息」，既宣示防衛台灣的決心，也顯示對假訊息的提防。社會上，有如近日多位讀者投書本報「自由廣場」所討論的︰「網路洗腦氾濫」、「AI無差別攻擊」、「手機裡的資訊戰」、「戰爭早已開打」，顯見中國的認知作戰攻勢，須嚴肅以對。

