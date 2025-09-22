晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》于朦朧案 或引發中國新波動？！

2025/09/22 05:30

◎ 康駿銘

近日中國演員于朦朧在北京墜樓，中國網民併湊各種影片、照片與消息，並不買單警方在短時間內排除他殺、聲稱是「喝醉意外墮樓」的說法，認為警方受到壓力而吃案，質疑背後是否牽扯娛樂圈「陪酒」、「應酬」的黑暗「潛規則」，要求真相。

官方火速壓制輿論，並在微博等社交平台大量刪除留言、封鎖帳號等，讓網民更加懷疑是否有高官涉入。在中國發展的香港藝人陳曉東在小紅書發文聲援，獲得大量網民留言支持，同時擔憂陳曉東的安危。輿論在X平台上持續發酵，甚有網民拿中共九三大閱兵揶揄，國家表面再強都沒有用等，情況罕見。

不論是四川江油被霸凌的弱勢學童，或擁有兩千多萬粉絲的于朦朧，只要沒有強硬的背景撐腰，仍然只是中國叢林法則社會中的獵物而已。四通橋、白紙革命、廁所革命等反抗事件，到四川江油霸凌案、于朦朧案的聲援，在這一兩年越見頻繁，反映中國民眾對於長年以來司法無法帶來社會公義並非無感，只是每個人都知道言論自由在中國需負沉重代價而噤若寒蟬。

疫情後的經濟大衰退，大大削弱了中共政權的統治根基，造成政治上的不穩定，讓黑天鵝事件越來越多，局勢將更難以預測，甚至形成中共借侵台轉移內部壓力的危機。

這種「死因無可疑」的案例在香港反送中時期屢見不鮮，正是中共「槍管子裡出政治」，把黑手伸入司法，執法不公與司法制度的崩壞，這些在中港發生的種種事件，都是對台灣的警示，尤其台中墜樓、浮屍等離奇死亡的案件多得異於尋常，媒體關注卻不多，不少案件也都被警方「排除外力介入」，顯然無法說服大眾。

當這種事件持續累績，會損害人民對公權力，乃至降低對司法的信心，再加上民眾黨對司法不斷的詆譭，對政府穿鑿附會甚至無中生有的攻擊，這種中共式的「年年講、月月講、天天講」操作手法，執政黨必須有所警惕。

（作者為台灣基進國際部專員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書