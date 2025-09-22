自由廣場》于朦朧案 或引發中國新波動？！

◎ 康駿銘

近日中國演員于朦朧在北京墜樓，中國網民併湊各種影片、照片與消息，並不買單警方在短時間內排除他殺、聲稱是「喝醉意外墮樓」的說法，認為警方受到壓力而吃案，質疑背後是否牽扯娛樂圈「陪酒」、「應酬」的黑暗「潛規則」，要求真相。

官方火速壓制輿論，並在微博等社交平台大量刪除留言、封鎖帳號等，讓網民更加懷疑是否有高官涉入。在中國發展的香港藝人陳曉東在小紅書發文聲援，獲得大量網民留言支持，同時擔憂陳曉東的安危。輿論在X平台上持續發酵，甚有網民拿中共九三大閱兵揶揄，國家表面再強都沒有用等，情況罕見。

請繼續往下閱讀...

不論是四川江油被霸凌的弱勢學童，或擁有兩千多萬粉絲的于朦朧，只要沒有強硬的背景撐腰，仍然只是中國叢林法則社會中的獵物而已。四通橋、白紙革命、廁所革命等反抗事件，到四川江油霸凌案、于朦朧案的聲援，在這一兩年越見頻繁，反映中國民眾對於長年以來司法無法帶來社會公義並非無感，只是每個人都知道言論自由在中國需負沉重代價而噤若寒蟬。

疫情後的經濟大衰退，大大削弱了中共政權的統治根基，造成政治上的不穩定，讓黑天鵝事件越來越多，局勢將更難以預測，甚至形成中共借侵台轉移內部壓力的危機。

這種「死因無可疑」的案例在香港反送中時期屢見不鮮，正是中共「槍管子裡出政治」，把黑手伸入司法，執法不公與司法制度的崩壞，這些在中港發生的種種事件，都是對台灣的警示，尤其台中墜樓、浮屍等離奇死亡的案件多得異於尋常，媒體關注卻不多，不少案件也都被警方「排除外力介入」，顯然無法說服大眾。

當這種事件持續累績，會損害人民對公權力，乃至降低對司法的信心，再加上民眾黨對司法不斷的詆譭，對政府穿鑿附會甚至無中生有的攻擊，這種中共式的「年年講、月月講、天天講」操作手法，執政黨必須有所警惕。

（作者為台灣基進國際部專員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法