評論 > 投書

自由廣場》（胡，怎麼說）刀來了！「預告」藍白本會期大亂政

2025/09/22 05:30

◎ 胡文輝

立院本會期十九日開議，表面無波瀾、底下暗潮汹湧，深入觀察分析，看到的是藍白準備屠刀盡出，「預告」大亂政，本會期將是台灣最危險的關鍵時刻！

「戴維斯窗口」指的是前美軍印太司令戴維斯四年前預警，二○二七年共軍武力犯台能力及可能性都在最高點，「戴維斯窗口」是否成真仍要看敵我態勢，操之在我的是台灣國防自衛是否充分整備，但是，藍白屠刀本會期正在最高點，大亂政將嚴重削弱台灣國防自衛力，為共軍犯台開後門、增添誘惑力，台灣亡國感危機源於此。

影響最重大的是本會期將審查一一五年總預算，明年預算執行時必須為因應後年的「戴維斯窗口」做好準備，但藍白必定屠刀盡出，全面杯葛、刪除、凍結預算，屠刀指向配合中共侵略進犯時機、逼台灣束手就擒。

從藍白兩黨團優先法案也可看出藍白屠刀，藍軍的公教年金停砍案，不顧世代不正義、社會不公平，製造財政洞窟，財劃法再修正案，修正自己分母寫錯的大烏龍外，更包藏禍心的是，上次挖走中央政府四千多億外，將加碼再挖逾三千億，企圖榨乾中央，國防、社福、教科文等無錢可用，目標就是癱瘓及半廢中華民國政府。

白軍優先法案，公投綁大選為選舉私利方便操作公投，刑訴法修正案，刪掉勾串共犯及證人的羈押規定，為柯文哲一人脫身毀掉司法偵察犯罪工具，詐騙集團都樂了！不在籍投票則為赤藍白三黨共謀拿下台灣而設。

俗話說︰一旦學會砍倒一棵樹，就會想砍除整片森林！從藍白開議前磨屠刀霍霍來看，前三會期他們毀憲亂政砍政府的經驗豐富了，本會期要砍倒的絕不會只是幾個法案、幾千億預算、廢多少行政能力、削弱多少國防…，他們砍倒的目標直指賴清德總統、癱瘓民進黨政府。

七、八月大罷免一役失敗後，公民團體底氣雖存，不少人意志消沉，不想再替民進黨做嫁衣了，且手中已無罷免權，對於國事日非，空有心卻礙難插手。民進黨被批在大罷免未全力作戰，敗了則要承擔責任，還為找「戰犯」內鬥，實在已沒本錢內鬥才不敢鬧大，但對抗赤藍白攻掠台灣的氣與力都消風了。

大罷免失敗最傷台灣的，在於毀憲亂政禍國害台的藍委竟獲選民「獎賞」，本會期將證實︰你投下反罷免的一票，都在獎勵藍白委更無法無天、更肆無忌憚、更明目張膽、做更多更大重傷台灣、破毀中華民國惡事…。危哉台灣！

（作者為資深媒體人）

