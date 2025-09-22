自由廣場》台美軍工合作 展望下一座護國神山

◎ 楊聰榮

近年在中美科技與軍事角力加劇情勢下，台美的軍工產業合作逐漸浮上檯面，並有望成為台灣產業轉型的重要契機。美國國防創新單位預計年底前派駐熟悉亞洲的官員來台，重點鎖定無人機合作網絡，不僅回應了美國國防產能不足的現實，也突顯台灣在技術與生產量能上的優勢。換句話說，台灣可能從半導體的「護國神山」，進一步邁向軍工產業的「護國山脈」。

軍工合作的戰略價值正在擴大。據摩根士丹利研究，全球國防產業規模將突破一兆美元，甚至可能超越 iPhone 供應鏈。這樣的市場不只是經濟數字，反映出地緣政治與安全需求的變化。在川普政府強調大戰略、北約整體軍費增加的背景下，軍工合作已成為美國與盟友之間的核心議題。台灣若能成功卡位美國國防供應鏈，將能在國際安全架構中獲得更多籌碼，這對經濟與戰略地位都有加分作用。

要把握軍工合作的契機，台灣必須推動所謂的「三軸轉型」。所謂智慧轉型，是透過人工智慧與數據分析，強化國防工業的效率與創新，提升供應鏈的韌性與靈活度。永續轉型則是在軍工產業中落實 ESG 標準，讓安全與低碳、社會責任並行不悖，即便面對軍事領域的碳排放與倫理挑戰，也要尋求新的平衡。移動轉型則呼應數位時代的趨勢，利用移動科技與新型互聯網模式，讓軍工產業更能因應戰場需求，並在產品與服務上展現更高的敏捷性。這三大動能若能推展，軍工產業將不再只是傳統武器製造，而是跨域科技整合的重要核心。

軍工合作也須放在國際戰略布局的脈絡中。所謂「四方發展」的方向，分別是新北向的台日韓美聯盟，新南向的印太經濟合作，新西向的北約東緣連結，以及新東向的三灣模式。這些布局讓台灣不僅只是單一市場的製造者，而是融入不同區域的戰略同盟，發揮更廣泛的政治與經濟影響力。

此外，台灣還需要推動「五大產業」的成長，包括半導體、人工智慧、軍工、安控與次世代通訊，透過彼此的加乘效應，讓台灣從過去的代工王國，逐步轉型為全球創新的領袖。

軍工產業帶來的機會與挑戰是並存的。由於軍事合作涉及高度機密，技術轉移與法規限制將會是台灣需要克服的關鍵難題。同時如何在軍工產業落實永續轉型，也會面臨碳排放與倫理的矛盾。例如軍備的生產和運用往往伴隨高碳排放與戰爭風險，如何在維護安全的同時回應全球社會的責任，將是政策制定者不得不面對的兩難。

總之，台灣正站在歷史的新路口。推動「去紅」供應鏈在地緣政治中做出關鍵選擇，而軍工合作則有望成為新的護國神山。如果能把三軸轉型、四方發展與五大產業的策略落實到位，台灣不僅能在產業上完成升級，更能在國際舞台上取得安全與地位的雙重保障。這條路雖然挑戰重重，但其戰略意義已經遠遠超越經濟利益本身，將是台灣未來不可忽視的重要方向。

（作者為ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

