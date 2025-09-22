晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》過時的「中國夢」與認同困境

2025/09/22 05:30

◎ 郭索

中天新聞舉辦國民黨主席大辯論，將國共關係再度推上檯面。前藍委蔡正元的提問，使羅智強拋出「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國」的三段論。他的說法看似企圖在文化與歷史層次上調和矛盾，但一旦進入政治語境，卻依舊困在「中華民國等於中國」的舊時代框架。這種論述已經與台灣社會的主流意識產生割裂。

葉耀元教授的評論更是一針見血。他將羅智強、張亞中、鄭麗文的立場濃縮為「我是中國人」、「統一」與「中華民國憲法合法合憲」，直言國民黨的論述猶如停留在上世紀的時間凍結。當大多數民眾早已以「台灣人」自居，並在現實上建立與中國分明的界線，國民黨卻還在用精神勝利法般的語言強行維護其中國想像，這不僅難以引起共鳴，更讓黨的路線愈加孤立。

更諷刺的是，國民黨強調公平、公正、公開的主席選舉程序，號稱展現黨內民主，但在核心論述上卻依然困於對中國的認同與依附。這場黨內大選不僅是六位候選人的競爭，更是一面鏡子，映照出國民黨與台灣社會的距離。

當主流民意聚焦於台灣自身的安全、經濟與國際定位時，國民黨卻仍把中國當作「原點」與「歸宿」，這種錯位，正是其長期失去民心的根源。

最終，這場大辯論讓人看到的不是國民黨的改革決心，而是它無法掙脫的歷史枷鎖。若仍抱著過往的「中國夢」不放，國民黨不僅無法回應台灣人民的期待，更可能在政治版圖中逐漸邊緣化。

（作者從事自由業）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書