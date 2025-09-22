自由廣場》過時的「中國夢」與認同困境

◎ 郭索

中天新聞舉辦國民黨主席大辯論，將國共關係再度推上檯面。前藍委蔡正元的提問，使羅智強拋出「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國」的三段論。他的說法看似企圖在文化與歷史層次上調和矛盾，但一旦進入政治語境，卻依舊困在「中華民國等於中國」的舊時代框架。這種論述已經與台灣社會的主流意識產生割裂。

葉耀元教授的評論更是一針見血。他將羅智強、張亞中、鄭麗文的立場濃縮為「我是中國人」、「統一」與「中華民國憲法合法合憲」，直言國民黨的論述猶如停留在上世紀的時間凍結。當大多數民眾早已以「台灣人」自居，並在現實上建立與中國分明的界線，國民黨卻還在用精神勝利法般的語言強行維護其中國想像，這不僅難以引起共鳴，更讓黨的路線愈加孤立。

請繼續往下閱讀...

更諷刺的是，國民黨強調公平、公正、公開的主席選舉程序，號稱展現黨內民主，但在核心論述上卻依然困於對中國的認同與依附。這場黨內大選不僅是六位候選人的競爭，更是一面鏡子，映照出國民黨與台灣社會的距離。

當主流民意聚焦於台灣自身的安全、經濟與國際定位時，國民黨卻仍把中國當作「原點」與「歸宿」，這種錯位，正是其長期失去民心的根源。

最終，這場大辯論讓人看到的不是國民黨的改革決心，而是它無法掙脫的歷史枷鎖。若仍抱著過往的「中國夢」不放，國民黨不僅無法回應台灣人民的期待，更可能在政治版圖中逐漸邊緣化。

（作者從事自由業）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法