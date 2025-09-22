晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》國民黨新主席 能保台護台？

2025/09/22 05:30

◎ 吳一法

國民黨主席選舉，廿日舉辦首場的電視辯論會，但是一人鬧場、一人遁逃跑去拜訪韓國瑜，另三人的政見論述，不僅沒有認清自己是無權代表政府的在野黨，對台灣這塊土地和人民，更沒有提出具體的護台、保台、愛台作法，讓舉國民眾對這個百年政黨，真的不敢、不必、不能有所期待。

本次國民黨主席選舉，六個候選人的參選資格無庸置疑，但是登記尚未完成前，就敲定「四強辯論」的電視辯論會，公平性已先令人質疑。就政黨政治而言，電視辯論會是候選人的共同舞台，無論各界對候選人評價如何，大家都應享有平等權利，但中央黨部任由媒體安排辯論，毫無整體規畫，已失去民眾信任，而卓伯源因無法參加辯論而大罵電視台，更將整場選舉激化對立。

郝龍斌不僅缺席辯論，還跑到雲林拜訪立法院長韓國瑜，試圖拉攏黨內當紅的韓國瑜，公開拉攏卻避戰的投機作法，更讓民眾質疑，這樣的個性，如何帶領國民黨去迎戰未來的硬戰？

國民黨需要什麼樣的主席？從三階段來看，第一階段是對內藍白合，對外必須在中國、美國之間發揮在野黨力量。這不僅牽動藍白選民的態度，更涉及政治的安定與全民的福祉。第二個階段，則是當選後到二○二六的地方選戰，第三階段則是二○二八總統大選，都會牽動藍綠政治版圖。

不過，這三個階段，國民黨都只是「在野黨」，無法代表台灣政府與中共、美國去簽署文件或者承諾任何作為，但這六個候選人，對如何以台灣立場、利益而去和中美互動，或不敢言明、或過度虛張，均無落實作法，民眾完全無法感受新主席可以護台、保台而不賣台。

黨主席選舉，不僅選人，也關乎國民黨的存亡，更涉及台灣的未來。但以今日之格局來看，國民黨新主席，顯然不值得全民期待，只盼別再釀新亂而讓政策難行殃及百姓。

（作者為私立大學助理教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書