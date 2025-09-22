自由廣場》國民黨新主席 能保台護台？

◎ 吳一法

國民黨主席選舉，廿日舉辦首場的電視辯論會，但是一人鬧場、一人遁逃跑去拜訪韓國瑜，另三人的政見論述，不僅沒有認清自己是無權代表政府的在野黨，對台灣這塊土地和人民，更沒有提出具體的護台、保台、愛台作法，讓舉國民眾對這個百年政黨，真的不敢、不必、不能有所期待。

本次國民黨主席選舉，六個候選人的參選資格無庸置疑，但是登記尚未完成前，就敲定「四強辯論」的電視辯論會，公平性已先令人質疑。就政黨政治而言，電視辯論會是候選人的共同舞台，無論各界對候選人評價如何，大家都應享有平等權利，但中央黨部任由媒體安排辯論，毫無整體規畫，已失去民眾信任，而卓伯源因無法參加辯論而大罵電視台，更將整場選舉激化對立。

郝龍斌不僅缺席辯論，還跑到雲林拜訪立法院長韓國瑜，試圖拉攏黨內當紅的韓國瑜，公開拉攏卻避戰的投機作法，更讓民眾質疑，這樣的個性，如何帶領國民黨去迎戰未來的硬戰？

國民黨需要什麼樣的主席？從三階段來看，第一階段是對內藍白合，對外必須在中國、美國之間發揮在野黨力量。這不僅牽動藍白選民的態度，更涉及政治的安定與全民的福祉。第二個階段，則是當選後到二○二六的地方選戰，第三階段則是二○二八總統大選，都會牽動藍綠政治版圖。

不過，這三個階段，國民黨都只是「在野黨」，無法代表台灣政府與中共、美國去簽署文件或者承諾任何作為，但這六個候選人，對如何以台灣立場、利益而去和中美互動，或不敢言明、或過度虛張，均無落實作法，民眾完全無法感受新主席可以護台、保台而不賣台。

黨主席選舉，不僅選人，也關乎國民黨的存亡，更涉及台灣的未來。但以今日之格局來看，國民黨新主席，顯然不值得全民期待，只盼別再釀新亂而讓政策難行殃及百姓。

（作者為私立大學助理教授）

