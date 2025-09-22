社論》真的贏韓國了嗎？

台韓應對關稅戰，台灣雖有巨大貿易順差，但台美產業具有互補性；而韓國產業與美國是競爭性高於互補性。面對關稅戰的考驗，台灣的經濟韌性顯然高於韓國，具有長遠的發展潛能。（路透資料照）

川普關稅戰的重大衝擊下，台灣今年經濟表現依然亮眼，超越其它亞洲小龍。最近南韓媒體報導，今年南韓人均GDP預估為三七四三○美元，不及台灣的三八○六六美元，是二十二年以來台灣GDP再度超越南韓。此外，台灣贏的不只是人均GDP，創新高後的台股市值、八月出口額五八四．九億美元，都超越韓國。台、韓是運動比賽的宿敵，台灣球迷一直有「好想贏韓國」的心願，如今在經濟賽道上，台灣人似乎可以自豪吶喊︰「台灣贏韓國了」！

台灣在部分經濟領域上領先韓國，是一項重大的成就，但這是一時的現象抑或長期領先的起跑點？目前仍難評估，但檢視台、韓各個階段的競爭過程，尤其幾個關鍵轉折︰二○一四年台灣與中國的服貿協議未過、二○一五年中韓簽訂自由貿易協定﹙FTA﹚，以及二○一八年美中貿易戰爆發等重要時間點，對於台灣的未來發展應該可以得到一些啟示。不必諱言，從蔣介石政權流亡來台時是一窮二白，台灣早期經濟發展可謂得利於韓、越兩場戰爭，尤其韓戰的剛性需求，為鄰近的台灣帶來經濟成長的龐大動能。而台灣經濟發展初期一直領先韓國，到了一九八○年代末期台灣人均GDP約一萬美元，韓國約六千美元，台灣可說完勝韓國。但是在一九九○年代，台灣的勞工、土地等生產要素價格大幅上漲，加上中國改革開放的磁吸作用，台企大量西進，使台灣經濟停滯，產業被掏空，陷入「中等收入陷阱」，在二○○三年人均GDP被韓國超越，從此差距不斷擴大，最大差距是台灣落後韓國一萬美元。值得一提的是，二○一四年台灣發生太陽花學運，兩岸服貿協議胎死腹中，韓國則在二○一五年與中國簽署自由貿易協定。當時自由貿易與區域經濟整合是全球主流趨勢，且中國經濟正快速崛起，因此台灣未通過服貿協議，被批評是「鎖國」，而韓國則被樂觀看待將可藉由關稅優惠搶佔中國市場，因此許多相關研究報告的結論，就是台灣經濟沒救了，韓國將維持遙遙領先地位。

請繼續往下閱讀...

確實，韓國經濟過度依賴中國，短期看來，似乎得到好處，但太陽花學運的論述顯然可以適用於中韓自由貿易協議，此一FTA成為中國過剩產能傾銷韓國的便捷管道，導致原本是韓國對中國大量順差局面逐漸變成逆差。尤要者，包括中國觀光客、中國內需市場等經濟籌碼被中國武器化，三不五時對韓國進行政治勒索，成為韓國經濟常態發展的重大隱憂。更重要的是，二○一八年川普發動美中貿易戰，今年更以「對等關稅」之名對全球貿易夥伴發動關稅戰，重要的改變乃是以自由貿易為基礎的全球化幾乎被宣告死亡，未來的國際經貿關係將以國家戰略產業與地緣政治為建構要素。整個世界不但在政治上分為自由世界與邪惡軸心，在經濟上也分為非紅供應鏈與紅色供應鏈。在此趨勢下，台灣急速降低對中貿易投資，並提升對美貿易關係，成為正確的抉擇。反觀韓國一直游移在「經濟靠中國、安全靠美國」之間，反而兩邊受壓，變成了美中夾擊的對象。

其實，進行台韓經濟優劣比較，過去的起伏固然可以作為依據，但是現在如何因應川普的關稅戰，才是決定勝負的關鍵。川普二．○是其第一任的進化版，特別的是在貿易戰上，川普一．○鎖定中國，降低中國在全球經濟與地緣政治上的風險；到了川普二．○，則是以讓美國再度偉大為願景，重點在於全球安全不能由美國獨自擔綱，必須所有夥伴一起分擔責任；在經濟上，推動美國製造業復興，才能消弭龐大的貿易逆差與國債。因此，關稅戰在川普眼中，並不分敵人或夥伴，而是要求所有對美有龐大貿易順差的國家，必須付出高關稅，或者對美國有重大投資，協助美國製造業再起。

台灣在關稅戰的談判，進度似乎不及韓國，日前美國商務部長盧特尼克透露，美國即將與台灣達成重大的貿易協議，顯然是一個正面的訊號。而且，台灣對美順差去年雖有七三九億美元，今年大約會突破千億美元，但台灣的順差「內涵」，在資通訊產業與AI產業爆發的剛性需求，大抵是關鍵零組件與先進晶片，係提供蘋果等美國大廠組裝成為終端產品銷往全世界。其中大部分的利潤，屬於美國大廠所有。因此美國自台灣進口愈多這類商品，看似造成更大的逆差，但美國大廠卻因此賺得更多，因此台灣對美談判，應將台美貿易實際狀況讓美方了解，並提出協助美國半導體製造再度崛起的具體作法，或可大幅降低關稅戰的衝擊，甚至像美中貿易戰一樣，成為贏家。而韓國與美國談判則陷入僵局，韓國內部在提供三五○○億美元，或不如接受二十五％關稅之間，出現重大爭議。

總之，台韓應對關稅戰，台灣雖有巨大貿易順差，但台美產業具有互補性，美國若欲復興半導體，少了台灣的協助，勢必事倍功半；而韓國產業與美國是競爭性高於互補性。故而，面對關稅戰的考驗，台灣的經濟韌性顯然高於韓國，具有長遠的發展潛能。

