晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》真的贏韓國了嗎？

2025/09/22 05:30

台韓應對關稅戰，台灣雖有巨大貿易順差，但台美產業具有互補性；而韓國產業與美國是競爭性高於互補性。面對關稅戰的考驗，台灣的經濟韌性顯然高於韓國，具有長遠的發展潛能。（路透資料照）台韓應對關稅戰，台灣雖有巨大貿易順差，但台美產業具有互補性；而韓國產業與美國是競爭性高於互補性。面對關稅戰的考驗，台灣的經濟韌性顯然高於韓國，具有長遠的發展潛能。（路透資料照）

川普關稅戰的重大衝擊下，台灣今年經濟表現依然亮眼，超越其它亞洲小龍。最近南韓媒體報導，今年南韓人均GDP預估為三七四三○美元，不及台灣的三八○六六美元，是二十二年以來台灣GDP再度超越南韓。此外，台灣贏的不只是人均GDP，創新高後的台股市值、八月出口額五八四．九億美元，都超越韓國。台、韓是運動比賽的宿敵，台灣球迷一直有「好想贏韓國」的心願，如今在經濟賽道上，台灣人似乎可以自豪吶喊︰「台灣贏韓國了」！

台灣在部分經濟領域上領先韓國，是一項重大的成就，但這是一時的現象抑或長期領先的起跑點？目前仍難評估，但檢視台、韓各個階段的競爭過程，尤其幾個關鍵轉折︰二○一四年台灣與中國的服貿協議未過、二○一五年中韓簽訂自由貿易協定﹙FTA﹚，以及二○一八年美中貿易戰爆發等重要時間點，對於台灣的未來發展應該可以得到一些啟示。不必諱言，從蔣介石政權流亡來台時是一窮二白，台灣早期經濟發展可謂得利於韓、越兩場戰爭，尤其韓戰的剛性需求，為鄰近的台灣帶來經濟成長的龐大動能。而台灣經濟發展初期一直領先韓國，到了一九八○年代末期台灣人均GDP約一萬美元，韓國約六千美元，台灣可說完勝韓國。但是在一九九○年代，台灣的勞工、土地等生產要素價格大幅上漲，加上中國改革開放的磁吸作用，台企大量西進，使台灣經濟停滯，產業被掏空，陷入「中等收入陷阱」，在二○○三年人均GDP被韓國超越，從此差距不斷擴大，最大差距是台灣落後韓國一萬美元。值得一提的是，二○一四年台灣發生太陽花學運，兩岸服貿協議胎死腹中，韓國則在二○一五年與中國簽署自由貿易協定。當時自由貿易與區域經濟整合是全球主流趨勢，且中國經濟正快速崛起，因此台灣未通過服貿協議，被批評是「鎖國」，而韓國則被樂觀看待將可藉由關稅優惠搶佔中國市場，因此許多相關研究報告的結論，就是台灣經濟沒救了，韓國將維持遙遙領先地位。

確實，韓國經濟過度依賴中國，短期看來，似乎得到好處，但太陽花學運的論述顯然可以適用於中韓自由貿易協議，此一FTA成為中國過剩產能傾銷韓國的便捷管道，導致原本是韓國對中國大量順差局面逐漸變成逆差。尤要者，包括中國觀光客、中國內需市場等經濟籌碼被中國武器化，三不五時對韓國進行政治勒索，成為韓國經濟常態發展的重大隱憂。更重要的是，二○一八年川普發動美中貿易戰，今年更以「對等關稅」之名對全球貿易夥伴發動關稅戰，重要的改變乃是以自由貿易為基礎的全球化幾乎被宣告死亡，未來的國際經貿關係將以國家戰略產業與地緣政治為建構要素。整個世界不但在政治上分為自由世界與邪惡軸心，在經濟上也分為非紅供應鏈與紅色供應鏈。在此趨勢下，台灣急速降低對中貿易投資，並提升對美貿易關係，成為正確的抉擇。反觀韓國一直游移在「經濟靠中國、安全靠美國」之間，反而兩邊受壓，變成了美中夾擊的對象。

其實，進行台韓經濟優劣比較，過去的起伏固然可以作為依據，但是現在如何因應川普的關稅戰，才是決定勝負的關鍵。川普二．○是其第一任的進化版，特別的是在貿易戰上，川普一．○鎖定中國，降低中國在全球經濟與地緣政治上的風險；到了川普二．○，則是以讓美國再度偉大為願景，重點在於全球安全不能由美國獨自擔綱，必須所有夥伴一起分擔責任；在經濟上，推動美國製造業復興，才能消弭龐大的貿易逆差與國債。因此，關稅戰在川普眼中，並不分敵人或夥伴，而是要求所有對美有龐大貿易順差的國家，必須付出高關稅，或者對美國有重大投資，協助美國製造業再起。

台灣在關稅戰的談判，進度似乎不及韓國，日前美國商務部長盧特尼克透露，美國即將與台灣達成重大的貿易協議，顯然是一個正面的訊號。而且，台灣對美順差去年雖有七三九億美元，今年大約會突破千億美元，但台灣的順差「內涵」，在資通訊產業與AI產業爆發的剛性需求，大抵是關鍵零組件與先進晶片，係提供蘋果等美國大廠組裝成為終端產品銷往全世界。其中大部分的利潤，屬於美國大廠所有。因此美國自台灣進口愈多這類商品，看似造成更大的逆差，但美國大廠卻因此賺得更多，因此台灣對美談判，應將台美貿易實際狀況讓美方了解，並提出協助美國半導體製造再度崛起的具體作法，或可大幅降低關稅戰的衝擊，甚至像美中貿易戰一樣，成為贏家。而韓國與美國談判則陷入僵局，韓國內部在提供三五○○億美元，或不如接受二十五％關稅之間，出現重大爭議。

總之，台韓應對關稅戰，台灣雖有巨大貿易順差，但台美產業具有互補性，美國若欲復興半導體，少了台灣的協助，勢必事倍功半；而韓國產業與美國是競爭性高於互補性。故而，面對關稅戰的考驗，台灣的經濟韌性顯然高於韓國，具有長遠的發展潛能。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書