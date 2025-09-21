自由廣場》「超人醫生」殞落 城鄉醫療差距依舊待補

◎ 墨客

徐超斌醫師，一位被譽為「超人醫生」的仁醫，日前悄然離世，享年五十八歲，留給世人無盡的追思。他出身台東達仁鄉，自幼目睹偏鄉醫療資源的匱乏，立志從醫後毅然返鄉，成為台東縣首位外科專科醫師。徐醫師一生懸壺濟世，才卅九歲即因過勞中風導致半身癱瘓，但他仍堅持坐輪椅看診，以超人般的意志守護南迴地區民眾的健康。他的生命故事，不僅是醫者仁心的極致展現，更是對台灣醫療體系最深刻的叩問。

徐超斌醫師的奮鬥，赤裸裸映照出台灣城鄉醫療資源的巨大鴻溝。他創辦的「南迴健康促進關懷服務協會」及推動的「南迴醫院」計畫，正是對偏鄉醫療困境的直接回應。然而，直至他離世，南迴醫院仍未能完全實現願景。台灣的醫療資源長期集中於都市，偏鄉不僅缺乏專科醫師，更面臨急診人力不足、設備老舊等問題。根據統計，台東縣每萬人口醫師數僅有西部都會區的三分之一，而南迴地區的急診後送時間更常逾一小時，寶貴生命在奔波路途中消逝。徐醫師曾言：「偏鄉居民不是次等公民，不該被醫療體系遺忘。」他的堅持，迫使我們正視這道隱形卻深刻的社會傷痕。

政府應當思考如何建立更完善的偏鄉醫療支援體系，包括提高偏鄉醫師的待遇保障、改善醫療設備配置、強化緊急醫療網路等。同時，培養更多願意投身偏鄉醫療的年輕醫師，讓徐超斌的奉獻精神能夠薪火相傳。超人醫生雖然離開了，但他點燃的那盞明燈不應熄滅。

我們每個人都應該思考：如何讓偏鄉不再遙遠，讓醫療真正無遠弗屆？這是徐醫師留給我們最深刻的提問，也是社會必須共同承擔的責任。但願徐醫師用生命點亮的火把，能照亮這條未竟之路，讓台灣不再有被遺忘的山海之民。

（作者為現職國中教師）

