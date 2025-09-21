晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「超人醫生」殞落 城鄉醫療差距依舊待補

2025/09/21 05:30

◎ 墨客

徐超斌醫師，一位被譽為「超人醫生」的仁醫，日前悄然離世，享年五十八歲，留給世人無盡的追思。他出身台東達仁鄉，自幼目睹偏鄉醫療資源的匱乏，立志從醫後毅然返鄉，成為台東縣首位外科專科醫師。徐醫師一生懸壺濟世，才卅九歲即因過勞中風導致半身癱瘓，但他仍堅持坐輪椅看診，以超人般的意志守護南迴地區民眾的健康。他的生命故事，不僅是醫者仁心的極致展現，更是對台灣醫療體系最深刻的叩問。

徐超斌醫師的奮鬥，赤裸裸映照出台灣城鄉醫療資源的巨大鴻溝。他創辦的「南迴健康促進關懷服務協會」及推動的「南迴醫院」計畫，正是對偏鄉醫療困境的直接回應。然而，直至他離世，南迴醫院仍未能完全實現願景。台灣的醫療資源長期集中於都市，偏鄉不僅缺乏專科醫師，更面臨急診人力不足、設備老舊等問題。根據統計，台東縣每萬人口醫師數僅有西部都會區的三分之一，而南迴地區的急診後送時間更常逾一小時，寶貴生命在奔波路途中消逝。徐醫師曾言：「偏鄉居民不是次等公民，不該被醫療體系遺忘。」他的堅持，迫使我們正視這道隱形卻深刻的社會傷痕。

政府應當思考如何建立更完善的偏鄉醫療支援體系，包括提高偏鄉醫師的待遇保障、改善醫療設備配置、強化緊急醫療網路等。同時，培養更多願意投身偏鄉醫療的年輕醫師，讓徐超斌的奉獻精神能夠薪火相傳。超人醫生雖然離開了，但他點燃的那盞明燈不應熄滅。

我們每個人都應該思考：如何讓偏鄉不再遙遠，讓醫療真正無遠弗屆？這是徐醫師留給我們最深刻的提問，也是社會必須共同承擔的責任。但願徐醫師用生命點亮的火把，能照亮這條未竟之路，讓台灣不再有被遺忘的山海之民。

（作者為現職國中教師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書