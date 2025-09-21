晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》追憶外交前輩丁懋時二三事

2025/09/21 05:30

◎ 高碩泰

外交耆老丁懋時先生日前病逝，享壽九十九歲。曾任外交部長、駐美代表，歷任國安會秘書長，經統府秘書長，從戒嚴時期到民主化，從蔣經國到李登輝兩位元首，一路輔佐國安、外交、兩岸事務，功績卓著。筆者作為舊屬之一，早年承蒙不吝提攜並在台北、華府兩地親炙丁氏典範，何其有幸，對其辭世倍感追思。

外界鮮知台美於一九七九年斷交迄今，丁氏乃任期最久的駐美代表，自一九八八年至一九九四年長達六年，跨越雷根、老布希、柯林頓三位美國總統，加上前任錢復駐節當地（自一九八三年至一九八八年）亦達五年半，兩位外交大老在斷交後的跌宕起伏，風雨飄搖階段，擘劃了台美關係如今不可斷、不能斷、不會斷的大局，在「台灣關係法」、「六項保證」的架構下與「互信零意外」的基礎上，台美在各領域的合作交流穩健增進，確保延續性、一致性與可預測性，兩氏功不可沒。

筆者在一九八○年代中期首次外放華府，得以先後追隨錢、丁二氏。當年台北派往華府的資深記者曾生動比喻二氏風格，錢復鋒芒畢露，恰似一杯濃烈的威士忌，真情至性，辯才無礙，丁氏深藏內斂，彷如一杯香醇的葡萄酒，堪須細細品味。但二氏不同的人格特質，與美方折衝互動，有為有守，打造了今天的厚實規模。嗣筆者多次以助理身分陪同丁氏出席並記錄與美方的重要政務會談，安排向智庫、共和民主兩黨及多個團體演講，其謙謙風度又不失幽默，條理分明又不卑不亢，侃侃論述台美共享理念與共同利益，甚獲美方人士信服與讚賞，筆者適為第一手見證，加上其後多年的部屬歷練，在在難忘丁氏之前輩表率。

時間快轉到二○一六年五二○蔡英文準備接任總統前夕，經內定駐美代表的筆者自國外駐地返台，除晉見蔡並接受任務提示，另專程拜訪了丁氏及夫人史美暢女士請益。二位長者異口同聲肯定蔡以民進黨籍總統，竟起用國民黨籍的李大維擔任她的首任外長，及無黨籍職業外交官的筆者駐美，顯示蔡的廓然氣度，沒有黨派之私，為國舉才，其胸襟與智慮令人欽佩。丁氏特別語重心長指出，李大維和筆者尤應毫無懸念，效命國家元首及全體國人，在新任總統及政府團隊決策領導下，全力以赴，開創外交及台美關係的新猷。丁氏殷殷勉勵，言猶在耳，典型夙昔，風範長存。

（作者為國策研究院資深顧問，二○一六～二○二○年駐美代表）

