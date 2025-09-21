晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》回應游瑪雅代表 以色列忘了納粹時代的苦難

2025/09/21 05:30

◎ 盧俊義

以色列駐台代表游瑪雅九月十八日在貴報自由廣場發表一篇文章〈以色列人質尚未歸來—理解以巴衝突的複雜現實〉，內容不外乎說只要哈瑪斯釋放人質，他們就會撤兵。他們也不想要戰爭。聽起來好像很真，但事實並非如此。

這位代表所講的正好顯示只能用許多謊言來掩飾他內心的痛苦，因此才會說：「支持中東和平，應該意味著支持更好的領導者，能引導孩子走向和平而非仇恨，能帶領社會走向寬容、民主與開放，而不是讓暴力與極端主義主宰。」這樣的話應該去講給他們的總理納坦雅胡聽，因為全世界絕大多數國家的人都知道納坦雅胡就是「非常仇恨」，且是很「極端主義者」。

我們知道最先向「國際法庭」提告以色列正在巴勒斯坦進行種族滅絕行動的，就是曾在白人統治之下進行隔離政策的今之南非黑人政府，該國在二○二三年十二月就已向國際法庭提出指控，而國際法院也在二○二四年十一月曾以「涉嫌戰爭罪和危害人類罪」為由，對納坦雅胡等人發出逮捕令。以色列政府當然會否認。

聯合國人權理事會設立的國際調查委會在九月十六日提交了一份七十二頁的報告，指出以色列從二○二三年十月七日報復哈瑪斯攻擊該國事件以來，迄今已有多達六萬五千多名巴勒斯坦人喪生，而且死者可能多數為婦孺。更令人髮指的，是以色列還將國際社會所有救援巴勒斯坦難民的物資全都設法阻擋下來，甚至將之炸毀，理由只有一點：說那些救難物資，特別是為貧困饑餓、生病孩童所需的都會被哈瑪斯拿去當物資。以色列政府這種說詞等於是說巴勒斯坦人就是哈瑪斯一樣，這是我們最難容忍的理由。如果以色列政府認為真有這樣的事發生，何不派軍隊去發放食物和派駐醫生，特別是照顧饑餓中和受傷的小孩？這樣才是杜世人悠悠之口最好的方式，而不是還派狙擊手將唯一已年老退休的巴勒斯坦醫生去難民營中途中也射殺死亡！

今天的以色列人已經忘記他們在納粹時代所受的苦難，他們如今不但已是世界強國，且又控制著美國的政治、經濟、媒體等大權，卻利用這種優勢就像當年納粹在滅絕他們的手法幾乎一模一樣，對巴勒斯坦人進行滅種惡行，真令人髮指！

基督教信仰讓我們深信：上帝絕對會審判、懲罰。我們應該與被欺壓的巴勒斯坦人站在一起，而不是與欺壓他們的以色列人同邊。

（作者為長老教會退休牧師 ）

