晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》民調不是全部 改革與溝通才是關鍵

2025/09/21 05:30

◎ 王宏仁

近期的民調顯示，賴清德總統的支持度不如預期，甚至在所謂「感情溫度」調查中評價偏低，引起社會廣泛討論。然而，若據此便斷言施政失敗，未免過於草率。為何會有此結果？原因並非單一，而是多重因素交織。

第一，大罷免事件的後座力。七、八月的大罷免，讓公民團體難以理解民進黨的角色，疑慮轉化為不信任；同時部分支持者因黨內態度模糊而感到失望。怨氣雖來自不同方向，卻共同指向黨主席賴清德。

第二，行政團隊的溝通失靈。改組之前，政府在政策說明與危機處理上顯得力有未逮。官員發言不當，加上南部多次災情處理不盡理想，讓基層支持者感到被忽視。部分深綠選民批評政府「太過慈悲」，對在野攻擊不敢正面迎戰，「恨鐵不成鋼」情緒蔓延。

第三，在野黨的議題操作。無論是「司法被操控」的指控，還是「財政收支劃分法」的爭議，都透過媒體放大，將錯誤責任轉嫁給政府。雖然事實並非如此，但訊息戰術卻足以形塑社會觀感。

平心而論，賴總統的低民調既有外部原因，也有執政團隊需自我檢討之處。在內外挑戰中，他並未逃避問題。九月一日啟動內閣改組，總統府副祕書長張惇涵轉任行政院秘書長，強調「加速溝通與政策執行」；徐國勇接民進黨秘書長，以其媒體經驗加強政策辯護。更進一步，賴總統啟動廿二縣市座談，願意親自走入基層傾聽。這些安排，顯示賴總統明確認知問題核心在於「溝通」。

筆者認為，賴總統在民意與在野黨挑戰之際，應持續強化三方面：其一，政策溝通要更「白話」。政策不能只停留在專業數據或理想目標，而要讓民眾清楚知道，這與日常生活有什麼關係。其二，危機處理要果斷且有溫度。面對天災或突發爭議，領導人與團隊需展現果斷與同理心並重的態度。其三，地方經營要突破同溫層。與其只在友善環境裡獲得掌聲，不如勇敢走進批評的場域，直接說明、誠懇對話。

政治人物的民調起伏本屬常態，但真正重要的，是能否把低潮轉化為改革契機。賴總統正面臨這樣的試煉。若能持續展現決心，將溝通視為治理的核心任務，他不僅能逆轉數字，更能贏回人民信任。畢竟，衡量一位領導人價值的，不是短期民調的波動，而是他是否願意為台灣的長遠未來，承受挑戰並持續前行。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書