自由廣場》民調不是全部 改革與溝通才是關鍵

近期的民調顯示，賴清德總統的支持度不如預期，甚至在所謂「感情溫度」調查中評價偏低，引起社會廣泛討論。然而，若據此便斷言施政失敗，未免過於草率。為何會有此結果？原因並非單一，而是多重因素交織。

第一，大罷免事件的後座力。七、八月的大罷免，讓公民團體難以理解民進黨的角色，疑慮轉化為不信任；同時部分支持者因黨內態度模糊而感到失望。怨氣雖來自不同方向，卻共同指向黨主席賴清德。

第二，行政團隊的溝通失靈。改組之前，政府在政策說明與危機處理上顯得力有未逮。官員發言不當，加上南部多次災情處理不盡理想，讓基層支持者感到被忽視。部分深綠選民批評政府「太過慈悲」，對在野攻擊不敢正面迎戰，「恨鐵不成鋼」情緒蔓延。

第三，在野黨的議題操作。無論是「司法被操控」的指控，還是「財政收支劃分法」的爭議，都透過媒體放大，將錯誤責任轉嫁給政府。雖然事實並非如此，但訊息戰術卻足以形塑社會觀感。

平心而論，賴總統的低民調既有外部原因，也有執政團隊需自我檢討之處。在內外挑戰中，他並未逃避問題。九月一日啟動內閣改組，總統府副祕書長張惇涵轉任行政院秘書長，強調「加速溝通與政策執行」；徐國勇接民進黨秘書長，以其媒體經驗加強政策辯護。更進一步，賴總統啟動廿二縣市座談，願意親自走入基層傾聽。這些安排，顯示賴總統明確認知問題核心在於「溝通」。

筆者認為，賴總統在民意與在野黨挑戰之際，應持續強化三方面：其一，政策溝通要更「白話」。政策不能只停留在專業數據或理想目標，而要讓民眾清楚知道，這與日常生活有什麼關係。其二，危機處理要果斷且有溫度。面對天災或突發爭議，領導人與團隊需展現果斷與同理心並重的態度。其三，地方經營要突破同溫層。與其只在友善環境裡獲得掌聲，不如勇敢走進批評的場域，直接說明、誠懇對話。

政治人物的民調起伏本屬常態，但真正重要的，是能否把低潮轉化為改革契機。賴總統正面臨這樣的試煉。若能持續展現決心，將溝通視為治理的核心任務，他不僅能逆轉數字，更能贏回人民信任。畢竟，衡量一位領導人價值的，不是短期民調的波動，而是他是否願意為台灣的長遠未來，承受挑戰並持續前行。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

