自由共和國》林佳龍／加值台歐夥伴關係 共築民主繁榮未來(下)

外交部長林佳龍訪問義大利，與義國政要出席我駐處整修竣工典禮。（外交部提供）

林佳龍／外交部長

同盟外交共守民主

在「同盟外交」的面向上，如同日前日英防長會談所發布的聯合聲明所言，「台海和平穩定對世界繁榮極為重要」，凸顯台海和平穩定不僅是位居印太第一島鏈核心的台灣的安全議題，更是全球安全的共同議題。外交部將持續推動對歐戰略溝通，鼓勵歐洲國家及歐盟持續公開表述台海和平穩定攸關全球共同利益。

同時，由於北約國家承諾提升國防支出，預定於二○三五年達到GDP的五％，歐盟也推動「歐洲再武裝計畫」（ReArm Europe），將持續提升歐洲國防工業的規模。台灣將爭取與歐洲國防產業及無人機等新興科技的合作機會，並希望台歐深化網路安全、海纜安全、全社會防衛韌性等議題的經驗分享及交流。而台灣長期面對中國滲透與複合式威脅的經驗，可成為同樣面臨挑戰的歐洲國家借鏡與合作資產，共創全球民主公共財（public goods for democracies），並建構台歐及全球民主社群對抗威權主義的「民主之盾」（democracy shield）。

值得信賴科技台灣

在「經濟外交」方面，歐盟面臨中國不公平貿易競爭與產能過剩的龐大壓力，幸而歐洲已決定推動「再工業化」與國安驅動的「去風險化」，而台灣具高度彈性的產業全球布局與高科技優勢，使台灣成為歐洲推動供應鏈多元化的理想夥伴，以及共建「非紅供應鏈」的利基。

隨著「信任」成為供應鏈關鍵資本，台灣積極發展賴清德總統提出的「五大信賴產業」—半導體、次世代通訊、人工智慧、軍工與安控。透過「公私協力」台灣將以「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan, 3T） 的清楚定位推動對歐經濟外交，代表民主價值、同盟信任，也為經濟「加值」。

外交部也積極推動「榮邦計畫」，透過關鍵產業合作促進友邦及理念相近國家經濟繁榮，「榮邦計畫」聚焦八大旗艦領域，構成台灣推動經濟外交的「智慧平台」（SMART PAD），包括半導體供應鏈韌性（Semiconductor Supply Chain Resilience）、可信賴網路與數位治理（Digital Governance and Trusted Networks）、新能源與碳權（Renewable Energy and Carbon Rights）、智慧園區海外示範計畫（Pilot Smart Industrial Parks）、智慧醫療與健康產業創新（Medical and Healthcare Innovation）、智慧新農業（Agriculture Innovation）、永續觀光（Tourism Sustainability）以及主權AI（AI Sovereignty）。配合中東歐投資基金與中東歐融資基金等金融工具，將有助於台灣企業拓展布局，力助深化台歐經貿連結。

台灣新定位：新型中等強國

台灣的GDP雖已接近「廿國集團」（G20）水準，但因土地與人口的客觀條件限制，與歐洲G7國家仍有「量」的差距，但我們在世界競爭力、經濟自由度及半導體製造及創新能力位居全球前列，更在AI與供應鏈安全掌握優勢地位，是民主陣營與威權集團在AI競爭的決勝關鍵，足以達成「質」的突破。因此，台灣已成為影響世界局勢的樞紐國家（pivotal state），應把握歷史契機，提升對歐洲等理念價值相同國家的關係與影響力，尋求台灣成為新時代中實力派的「新型中等強國」，並不僅守護民主價值，更透過經濟與科技合作為世界創造加值。

台灣與歐洲的合作，既是守護民主的共同責任，也是開創繁榮的歷史契機。提升台歐關係，需要更多資源投入與全社會支持，也需要發揮總合外交「部部都是外交部、人人都是外交官」的精神，擴大對歐布局的整體綜效。台灣期待與歐洲攜手鞏固雙方共同珍視的民主價值，並從共同理念延伸為具體行動，讓「價值外交」轉化為「加值外交」，共築民主與繁榮的未來。

（完）

