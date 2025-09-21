晴時多雲

自由共和國》袂曉生／戰狼退潮

2025/09/21 05:30

中國男星吳京因主演電影戰狼系列爆紅，其參演的新片在今年清明檔期慘不忍睹。（美聯社檔案照）中國男星吳京因主演電影戰狼系列爆紅，其參演的新片在今年清明檔期慘不忍睹。（美聯社檔案照）

袂曉生／業餘歷史人

過去主演多部中國愛國主旋律大片，累計總票房超過三百億人民幣的戰狼吳京，如今為何跌下神壇？（翻攝自微博）過去主演多部中國愛國主旋律大片，累計總票房超過三百億人民幣的戰狼吳京，如今為何跌下神壇？（翻攝自微博）

二○二五年八月，曾以《戰狼》系列電影中的硬漢軍人形象，作為中國演藝圈愛國主義宣傳代表人物的吳京，因其過往的言行在中國各大社群上遭到全網群嘲。

大量中國網友製作的戲仿、批評吳京的影片，在小紅書、bilibili、抖音等平台傳播，底下充斥著極盡嘲諷的留言。過去主演多部中國愛國主旋律大片，累計總票房超過三百億人民幣的戰狼吳京，如今為何跌下神壇？

戰狼的濫觴

中國主旋律電影的崛起並非一蹴而就，而是經歷了一個從純粹政治宣傳向商業化模式的策略性轉變。早在胡錦濤時期，政府已開始探索主旋律電影的商業化道路，但直到習近平時期才將其作為一種有效的宣傳工具大規模推廣，試圖以商業電影主旋律化的模式，透過娛樂的包裝軟性推銷國家敘事，而《戰狼二》正是其中最成功的典範。

二○一七年，吳京主演《戰狼二》以五十六．八一億人民幣的票房打破中國影史票房紀錄，在中國輿論上形成現象級的討論。其愛國軍人打敗西方反派拯救僑民的劇情，與「犯我中華者，雖遠必誅」的標語，掀起了中國的愛國主義觀影狂潮。主旋律電影的高票房不僅是商業上的成功，也同時是中國大國復興與民族自豪感的象徵，強化了中共統治的正當性。

戰狼在中國已不僅僅是電影名稱，它更是一個符號，象徵著一種強勢、自信且帶有濃厚民族主義色彩的對外姿態。在接下來的數年間更作為習近平時代的象徵精神，標誌著中國從此進入戰狼時代。

戰狼的高潮

《戰狼二》還不是戰狼時代的最頂峰，繼《戰狼》系列後，數年間中國的主旋律大片接連推出，其中吳京主演的《流浪地球》系列、《長津湖》系列，均在中國取得了數十億人民幣票房的成績。其中二○二一的《長津湖》不僅以五十七．七五億人民幣的票房一舉超越了《戰狼二》的紀錄，並在中國各地引發模仿片中韓戰共軍吃冷凍馬鈴薯的行為，更有質疑中共參與韓戰正當性的媒體人被逮捕判刑。中國政府藉由電影引導人民將愛國主義與反西方情緒推至最高潮。

吳京在多部主旋律電影的成功，不僅代表其個人的商業成績，他在電影中飾演的愛國硬漢形象也與他深度綁定，成為戰狼時代的符號與精神象徵。

而影視作品中的戰狼敘事並非孤立現象，它與習近平時代中國外交風格的強硬轉向形成了內在的聯動，逆轉了鄧小平時代的韜光養晦策略。習近平上台後，中國在外交上不僅不斷強調核心利益，同時也持續擴大核心利益的解釋範圍。這種轉變在中國外交官的言行中得到了顯著體現，外交部發言人與中國駐各國的大使陸續發布強硬與充滿火藥味的言論，被國際社會視為戰狼外交的典型代表。

這種官方與民間一致的攻擊性與非理性的對外風格，與電影中「雖遠必誅」的敘事相互呼應。

戰狼的衰落

強硬的戰狼外交風格很快就在國際上產生了反彈與負面效應。國際媒體普遍認為戰狼外交引發了各國的反感和警惕。戰狼外交模式的矛盾在於，它對內宣傳效果顯著，能夠凝聚民族情緒、轉移社會壓力，但對外則完全失效。中國因其強硬姿態而四面樹敵，自證了中國威脅論。

二○二三年，中國名導演陳凱歌推出《志願軍》系列電影，繼續以韓戰題材意圖延續主旋律大片的風潮，並計畫拍成三部曲。然而兩部《志願軍》電影雖然仍有官方一貫的大力配合宣傳支持，但在票房與討論度上均遠遜《戰狼》與《長津湖》系列。

吳京的公眾形象逆轉的前兆之一，是中國公眾心態在短短幾年內的過度頻繁愛國主義動員後，已開始對戰狼敘事感到審美疲勞與厭倦。

戰狼的落幕

習近平時代的政策是矛盾的，中國一方面以大國崛起的區域霸權擺出挑戰撼動美國所主導國際秩序的姿態；另一方面又因恐懼衝突影響國際資本出走帶來的經濟下行，因此對內對外總是在強硬與放軟間反覆游移搖擺不定。而戰狼敘事的暴起暴落，正體現了這種徬徨。

自二○二○年代以來，中國經濟並沒有隨著疫情解封而達到預期中的復甦，反而面臨房地產危機、通貨緊縮與青年失業率屢創新高等多重挑戰，內卷與躺平成了中國青年面對困境時無可奈何的自嘲。嚴峻的現實生活與強國崛起的戰狼敘事形成了強烈的反差。

在中國嚴格的輿論審查環境下，直接批評政府政策或國家敘事是極其危險的。然而，公眾的憤怒需要一個發洩出口。吳京作為戰狼時代最鮮明的符號，自然成為了這個情緒發洩口。實際上，吳京作為藝人並沒有多少劣跡，中國網友也並非真的在批評他的演技或人品，而是在藉由嘲諷他所代表的戰狼敘事，有意無意地委婉傳達不滿。

戰狼時代的退潮，是來自外交困境、經濟壓力與公眾反抗等多重因素的綜合作用，標誌著單純依靠強硬民族主義來維繫政權合法性與轉移社會矛盾的模式已走入困境。在後戰狼時代，中國的認知圖景面臨著新的挑戰。中共如何平衡國內高漲的民族情緒與國際關係修復的現實需要，將是其面臨的最大難題。

