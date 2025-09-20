晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》從公館圓環說起 大台北交通的恥辱

2025/09/20 05:30

◎ 史里

最近兩件事，把台北與新北的交通問題赤裸裸地攤在眼前。公館圓環拆掉、地下道填平，結果是什麼？塞車塞到爆，公車動彈不得，橋面成了臨時停車場。二○二五年九月十九日上午八點二十分，板南線在新埔站故障，一千人被趕下車，月台擠得像沙丁魚。這些畫面，不只是民生不便，而是治理的羞恥證明。

說穿了，這就是政治的無能。拆圓環有沒有完整的替代方案？捷運有沒有備援計畫？都沒有。市長們最會拍胸脯喊口號，把責任推給單位，卻不承認自己的短視草率。這不是「小插曲」，而是警訊：一個大台北約七百萬人口的首都圈，交通系統一點狀況就能搞得天翻地覆，何其脆弱。

更嚴重的是，這種脆弱性若遇到地震、恐攻、戰爭會如何？捷運停電、煙霧瀰漫時，月台上被困的數千人誰來救？幹道全堵死時，救護車如何送達？今天只是塞車、等車，明天可能就是人命代價。市長、官員能拍胸脯保證嗎？不能，因為他們沒準備。

當前兩岸局勢緊張，基礎建設不只是「交通工程」，而是國安一環。但我們看到的，是政客算選票，拿規劃當政績，卻把風險丟到一旁。這種治理，不只是懶惰，而是對市民生命不負責任。

不要再粉飾太平。每一次交通崩壞，都是對政府能力的檢驗。大台北這樣的人口密集區，不能再被一群只會喊口號、不會動腦的政客耽誤。我們要的不是藉口，而是能守住城市生命線的責任政治。

（作者是台南市市民）

