自由廣場》從台灣迎向國際 航太展背後的軍工商機

◎ 林穎佑

「二○二五台北國際航太暨國防工業展覽會」在南港展覽館開幕，國內外許多軍工大廠進駐會場，國防館更秀出新購的M1A2T戰車與海馬士發射系統，還有強弓飛彈防禦系統和各型無人載具，在在象徵國軍裝備的與時俱進。比起過去多係美商，這次多了許多台灣和國際的零組件、材料與系統廠商，有些廠商並不著重於新武器的推銷，而是聚焦在偵蒐與指管系統的整合，期望突破過去各項裝備的介接問題，進而強化防空接戰的效能。可見無論是傳統或新創、成品或零組件、載台裝備或系統整合、有人或無人，各項產品背後都有無數商機。

國際趨勢機會

由於歐洲俄烏戰事持續，中東戰火與印太區域的不平靜，都讓軍工業出現供給與需求的機會，過去在蘇聯解體的和平紅利下，各軍工大廠逐漸縮減開支、精簡生產成本，固然在冷戰結束後讓廠商得以轉型，但遇到各地戰火爆發及中國軍力躍昇之際，許多傳統軍工產業的稼動率及產能與供應鏈，未必能及時恢復。至於美國與北約國家在國防相關產品與零組件上，都因安全理由而不能使用中國製品，特別是大型武器載台，其背後更是為數可觀的承包商與上下游軍工供應鏈產業，這些都是我國的機會。

請繼續往下閱讀...

產品定位與國際合作

因此，我國傳統廠商未必要朝完成品為市場目標，而可視自身優勢的發揮，將專業集中在關鍵零組件，先從美國售台軍備的「在地生產化」為切入點，藉此進入外國大廠的產業供應鏈，取得認證地位後，進而走向世界軍工市場。此外，部分廠商也開始進行研發應用的整合，甚至與國外廠商進行技術合作。這代表未來軍工產業會從當初的亂槍打鳥，逐步成為各家尋求技術合作的群體戰，並透入更多努力以在競爭中脫穎而出，這些都是我國軍工產業進步的原動力。

小結

二○二五年二月的「新加坡航展」就已見到我國各廠商積極開拓海外市場的決心，特別是許多無人載具成品與戰術攻防的相關研究成果，也逐步商品化。戰火延續導致軍工產業的供需市場發展，除了二○二五年十月的韓國航展，二○二六年二月新加坡航展也將開跑，如何整合能量、結合國際，進而走向國際航太大展，是台北航太展後各界可提前布局的方向。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所副教授）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法