自由廣場》若AIT不能代表美國 國民黨豈能代表台灣？

美國在台協會(AIT)發言人公開表示開羅宣言無效，依據舊金山和約，台灣地位尚未確定，主權不屬於中國。馬英九基金會執行長蕭旭岑卻說AIT發言不代表美國，谷立言應回去問問川普總統。

但眾所周知，AIT是美國政府法定的最高駐台代表，依美國國會制定的「台灣關係法」而設置的機構，實際地位介於大使館與公使館之間，AIT的處長慣例由美國的資深駐外公使(副大使)調升。譬如退休定居台灣的司徒文處長，他的前職就是美國駐北京大使館公使，故AIT代表相當於準大使級，只是人事不須比照大使經國會同意後任命。

不知蕭旭岑批評谷立言處長之前，有沒有先問過「美國人的弟弟與爸爸」的老闆馬英九，但馬英九基金會絕對不代表台灣政府，這是確定的！

假如AIT不能代表美國，試問，藍、白一堆政客為何都去AIT找谷立言申請美國簽證以探望子女、坐移民監？藍白政客只為反對AIT的聲明，就胡扯AIT不代表美國，根本就是在吃美國自助餐。

退一百步講，如果只有美國總統川普本人才能代表美國，那藍白政客豈能認為賴清德總統不能代表台灣？尤其是，既非總統也非院長的國民黨籍陽春立委傅崐萁，到對岸向中共高幹宣稱自己「代表」台灣，馬英九基金會和蕭旭岑怎麼沒有像批評谷立言般，同樣打臉傅崐萁？可見他們根本就是不講道理、毫無原則的黨同伐異而已！

AIT不能代表美國，但蕭旭岑可以代表馬英九？而馬英九也可以代表國民黨？國民黨更可以代表台灣?邏輯不通。

開羅宣言是否有效，台灣是否屬於中國？如果反對美國政府的台灣主權不屬中國論，馬英九與國民黨及支持者，尤其是擁有美國籍與綠卡的，就應站出來向美國政府抗議，表達不滿，何須書空咄咄！

因為他們向美國納稅甚至有美國總統投票權，為何不敢亮出自己的身分，光明正大地對川普行使政治權力，何須孬在台灣，假借台灣人名義抱怨地方公務員谷立言。只敢打谷立言，不敢打川普，只敢罵AIT，不敢罵美國，感覺就像中華文化的「柿子挑軟的吃」。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、國立台灣大學政治學博士）

