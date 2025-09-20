自由廣場》託管變成光復 中共想加碼泡製？

◎ 施文儀

十月二十五日的「台灣光復節」，被國民黨制定並宣稱是台灣回歸祖國的日子。但依國際法與戰後條約，台灣地位迄今未定，美國在台協會（AIT）也多次重申，《舊金山和約》並未決定台灣歸屬。既然如此，何來「光復」？

歷史事實恰好相反，國民黨一九四五年進入台灣，隨即爆發二二八事件，血腥鎮壓讓台灣付出慘痛代價。其後白色恐怖與長達卅八年的戒嚴，剝奪人民自由；而「四萬只能換到一元」的幣制改變，更令台灣民生崩潰。這是哪門子的「光復」？

「光復」論述導致台灣須和中國糾纏不清。中華民國在台殘存，原本可被台灣人民以雅量容納，但若承認「光復」，就形同承認台灣原屬中國，反而給予中華人民共和國假藉「統一」之名侵略台灣。如今中共天天武力威脅，甚至企圖讓台灣「再過一次光復節」，如此可笑的「光復」，背後真正目的是赤裸裸的侵略他國。

台灣與中共並無歷史仇怨，也從來不是中華人民共和國的領土。台灣只要拒絕再過「光復節」，就能切斷這條歷史藉口，使中共失去挑起戰爭的理由。這才是真正的反戰。

AIT此刻公開聲明台灣地位未定，顯示美方察覺中共正在升高一切對台作戰手段，包括法理戰。美國提前在國際法上幫助台灣與中國劃清界線，正是積極具體的反戰。如此，才能讓中國在國際上失去發動侵略戰爭的合理藉口；一旦中共妄動，也將使自身淪為全無正當性的侵略國。

台灣的真正和平不是紀念「光復」，而在於勇敢揭穿它。拒絕被「光復」就是拒絕戰爭；如此，台灣才能擺脫劫難，走向自主。

（作者為退休公務員）

