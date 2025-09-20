晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中華民國在台灣只有施政權

2025/09/20 05:30

◎ 高佳芳

民進黨秘書長徐國勇否認有台灣光復，國民黨主席朱立倫反駁，表示「一九四五年十月廿五日台灣脫離殖民地，回到中華民國。」他持這種說法，是因他被黨國教育洗腦，迄今未覺醒。這句話是台灣人共通的認知，但今天多數人並未認同。就如一九七二年九月廿九日的日中共同聲明第三條︰「中華人民共和國一再表明，台灣是中國不可分的領土之一部分。日本政府對中國的立場十分理解、尊重云云」如此，日本並未承認，而是採取模糊策略；美國則在冷戰後對台海採取模糊策略，但今天則說出「台灣地位未定」的事實。

二○一二年二月廿八日日本參議員山谷えり子質詢時，針對教科書檢定提到「一九六四年二月廿日當時的池田勇人首相，於眾議院預算委員會答詢說【從舊金山和約在書面上解釋，台灣不屬於中華民國。從開羅宣言和波茨坦宣言來看，日本已經放棄，其歸屬應由聯合國決定，但中華民國目前實際統治台灣。然而，各國對該統治也已經過一段時日，從目前的世界現況來說，原則上可解釋各國已認定中華民國的施政權。】」

山谷眾議員接著在質詢中提到「馮寄台台北駐日經濟文化代表（馬政府時期）於二○一○年十二月廿三日，投稿每日新聞時稱【第二次世界大戰後台灣已經還給中華民國】的說法，政府如何解讀？」

對此，內閣總理大臣野田佳彥於答辯書第四十三號答詢說「我們遵守和平條約第二條，放棄對台灣的一切權利、權限及請求權，有關台灣的領土地位，我國沒有獨自認定的立場。」由此可知，日本也跟美國同樣採取「台灣地位未定論」的認定。

今天，美國終於說出台灣主權和地位未定的事實，中國國民黨和中國共產黨為之跳腳。反過來說，這也是美國對台灣人遞出橄欖枝。台灣自一九九六年大選以來，已步入民主國家之列。多數鄉親希望保持現狀，但現狀只是一時之選。今後要選擇民主自由，或是虛無的民族大業，正考驗台灣人的智慧。

（作者是日本天理大學語言教室台灣華語講師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書