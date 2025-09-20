自由廣場》中華民國在台灣只有施政權

◎ 高佳芳

民進黨秘書長徐國勇否認有台灣光復，國民黨主席朱立倫反駁，表示「一九四五年十月廿五日台灣脫離殖民地，回到中華民國。」他持這種說法，是因他被黨國教育洗腦，迄今未覺醒。這句話是台灣人共通的認知，但今天多數人並未認同。就如一九七二年九月廿九日的日中共同聲明第三條︰「中華人民共和國一再表明，台灣是中國不可分的領土之一部分。日本政府對中國的立場十分理解、尊重云云」如此，日本並未承認，而是採取模糊策略；美國則在冷戰後對台海採取模糊策略，但今天則說出「台灣地位未定」的事實。

二○一二年二月廿八日日本參議員山谷えり子質詢時，針對教科書檢定提到「一九六四年二月廿日當時的池田勇人首相，於眾議院預算委員會答詢說【從舊金山和約在書面上解釋，台灣不屬於中華民國。從開羅宣言和波茨坦宣言來看，日本已經放棄，其歸屬應由聯合國決定，但中華民國目前實際統治台灣。然而，各國對該統治也已經過一段時日，從目前的世界現況來說，原則上可解釋各國已認定中華民國的施政權。】」

請繼續往下閱讀...

山谷眾議員接著在質詢中提到「馮寄台台北駐日經濟文化代表（馬政府時期）於二○一○年十二月廿三日，投稿每日新聞時稱【第二次世界大戰後台灣已經還給中華民國】的說法，政府如何解讀？」

對此，內閣總理大臣野田佳彥於答辯書第四十三號答詢說「我們遵守和平條約第二條，放棄對台灣的一切權利、權限及請求權，有關台灣的領土地位，我國沒有獨自認定的立場。」由此可知，日本也跟美國同樣採取「台灣地位未定論」的認定。

今天，美國終於說出台灣主權和地位未定的事實，中國國民黨和中國共產黨為之跳腳。反過來說，這也是美國對台灣人遞出橄欖枝。台灣自一九九六年大選以來，已步入民主國家之列。多數鄉親希望保持現狀，但現狀只是一時之選。今後要選擇民主自由，或是虛無的民族大業，正考驗台灣人的智慧。

（作者是日本天理大學語言教室台灣華語講師）

