晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》全民國防新觀點 — 從普發一萬到軍工眾籌

2025/09/20 05:30

◎ 吳芥之

近日的台北國防展，多款價格親民、技術靈活的無人載具與防衛裝備備受矚目，顯示台灣國防產業正朝向「小而精、小而巧」的方向發展。同時，行政院即將普發的一萬元現金，社會也出現「不知如何使用」的聲音。倘若能結合這兩個議題，形成「全民參與式國防」的新模式，將具突破性意義。

將「眾籌精神」導入軍工體系，並非以民間捐款取代國家預算，而是創造「讓民眾自願投入、參與，並使民眾為國防而盡的心力得以具象化感受到」的管道。譬如，中科院或國防部可設計一個公開透明的募資平台，將部分軍武項目或研發計畫，拆解成單位模組，讓民眾認養、支持。假設一枚造價六五○萬元的飛彈，可分攤由六五○人、每人投入一萬元，如此就能具體完成一枚飛彈，化為具體可見的成果。這種具象模式，能將全民防衛的理念具體化，也能有效凝聚社會向心力。

軍事預算本是龐大數字，一旦透過眾籌模式，軍武項目就可化整為零、容易達成，讓民眾具體感受到「我的捐款正在促成某一項防衛裝備的建造」，並在造成時予以發表，此種清晰的情感連結，將激起更強烈參與感與榮譽心。軍方或中科院也能針對捐款者提供紀念小物，例如縮小比例的模型、專屬感謝狀或限量的紀念徽章，讓支持者感受到「我是國防股東」的榮譽。這不僅是金錢的投入，更是落實全民國防的精神象徵。

此舉也有助於突破傳統政治的掣肘。長期以來，國防預算往往遭受政治角力干預，導致編列困難或延宕時程。若能經由眾籌模式補充部份資源，可減輕預算爭議壓力，更展現民意支持國防的力量。這或許也是一種「社會投票」，當人民樂於支持國防，民心意志就將朝保家衛國的方向凝聚成鋼。

台灣社會原本就有強大的公益捐贈能量，據二○二○年的調查顯示，台灣人有在公益捐款的比例高達四六%，每年每人平均捐款一一八九六元，一年個人捐款總額高達一○六○億元；顯示民眾對公共事務具備慷慨解囊的文化基因。若能設計專法，將國防募資納入公益捐贈範疇，甚至給予稅務優惠折抵，應可吸引更多人參與，並建立合法可持續的制度。

此制度必須落實個人資訊安全，並在「透明與保密」之間取得平衡。其次是法律基礎，避免遭負面抹黑（認知作戰隨之而至），建議先針對敏感度不高、具象徵性或輔助性的裝備，採專案施行。募款使用須有第三方審計，確保不生流弊。

將眾籌精神導入軍工體系，並非出於籌措經費，更是藉由民眾參與而實踐「全民國防」精神，進而形成國民共識。此一制度若能逐步試辦、累積經驗，或可成為強化社會韌性與凝聚力的一大基石。

（作者是資深媒體人、大學助理教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書