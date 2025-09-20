自由廣場》全民國防新觀點 — 從普發一萬到軍工眾籌

◎ 吳芥之

近日的台北國防展，多款價格親民、技術靈活的無人載具與防衛裝備備受矚目，顯示台灣國防產業正朝向「小而精、小而巧」的方向發展。同時，行政院即將普發的一萬元現金，社會也出現「不知如何使用」的聲音。倘若能結合這兩個議題，形成「全民參與式國防」的新模式，將具突破性意義。

將「眾籌精神」導入軍工體系，並非以民間捐款取代國家預算，而是創造「讓民眾自願投入、參與，並使民眾為國防而盡的心力得以具象化感受到」的管道。譬如，中科院或國防部可設計一個公開透明的募資平台，將部分軍武項目或研發計畫，拆解成單位模組，讓民眾認養、支持。假設一枚造價六五○萬元的飛彈，可分攤由六五○人、每人投入一萬元，如此就能具體完成一枚飛彈，化為具體可見的成果。這種具象模式，能將全民防衛的理念具體化，也能有效凝聚社會向心力。

軍事預算本是龐大數字，一旦透過眾籌模式，軍武項目就可化整為零、容易達成，讓民眾具體感受到「我的捐款正在促成某一項防衛裝備的建造」，並在造成時予以發表，此種清晰的情感連結，將激起更強烈參與感與榮譽心。軍方或中科院也能針對捐款者提供紀念小物，例如縮小比例的模型、專屬感謝狀或限量的紀念徽章，讓支持者感受到「我是國防股東」的榮譽。這不僅是金錢的投入，更是落實全民國防的精神象徵。

此舉也有助於突破傳統政治的掣肘。長期以來，國防預算往往遭受政治角力干預，導致編列困難或延宕時程。若能經由眾籌模式補充部份資源，可減輕預算爭議壓力，更展現民意支持國防的力量。這或許也是一種「社會投票」，當人民樂於支持國防，民心意志就將朝保家衛國的方向凝聚成鋼。

台灣社會原本就有強大的公益捐贈能量，據二○二○年的調查顯示，台灣人有在公益捐款的比例高達四六%，每年每人平均捐款一一八九六元，一年個人捐款總額高達一○六○億元；顯示民眾對公共事務具備慷慨解囊的文化基因。若能設計專法，將國防募資納入公益捐贈範疇，甚至給予稅務優惠折抵，應可吸引更多人參與，並建立合法可持續的制度。

此制度必須落實個人資訊安全，並在「透明與保密」之間取得平衡。其次是法律基礎，避免遭負面抹黑（認知作戰隨之而至），建議先針對敏感度不高、具象徵性或輔助性的裝備，採專案施行。募款使用須有第三方審計，確保不生流弊。

將眾籌精神導入軍工體系，並非出於籌措經費，更是藉由民眾參與而實踐「全民國防」精神，進而形成國民共識。此一制度若能逐步試辦、累積經驗，或可成為強化社會韌性與凝聚力的一大基石。

（作者是資深媒體人、大學助理教授）

