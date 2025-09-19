社論》為何林佳龍、王毅先後訪歐

林佳龍、王毅均先後來到歐陸地區，兩岸正掀起新一波外交攻防戰。（資料照、彭博檔案照）

外交部長林佳龍正訪問歐洲多個國家，第一站偕同文化部長李遠、故宮院長蕭宗煌出席在捷克國家博物館登場的「故宮百品及其故事」特展開幕式，首見台灣的三位部長，與捷克眾議長艾達莫娃、參議長韋德齊等捷克政要齊聚一堂，既展現台灣文化價值及軟實力，台捷關係也持續提升。中國抗議，捷克不甩。林佳龍並低調展開其他歐洲國家行程，進一步洽談合作議題。在此期間，中國外長王毅前往奧地利、斯洛維尼亞、波蘭等國訪問，除試圖分化美歐關係，另老調重彈打壓台灣的外交活動空間。林佳龍、王毅均先後來到歐陸地區，兩岸正掀起新一波外交攻防戰。

中國的戰狼外交，早已經惡名昭彰。在高度民主的歐洲，更有威權爪牙橫行。繼今年初離任的中國前駐法國大使盧沙野於任內諸多爭議言行，丹麥媒體近日披露，中國駐丹麥大使王雪峰之前參加日本駐丹麥大使舉辦的天皇慶生會上，用極為粗暴失禮的方式阻攔日方邀請台灣代表鄭榮俊的參與。由於日方拒絕無禮的「驅離」要求，中國大使憤而離場，臨走前還用手指鄭榮俊，警告意味十足。在場的各國使節與丹麥外交界人士均親眼目睹。丹麥政府因力挺烏克蘭而對中國的態度趨向強硬，中國外交官惡行惡狀更成為丹麥外交圈及輿論界的批評話題。自從俄羅斯入侵烏克蘭，歐陸安全情勢日益嚴峻，同屬「邪惡軸心」集團的中國，被認定暗中援助俄國。助紂為虐的形象，連帶使中國對歐工作受到阻力，甚至碰壁。

請繼續往下閱讀...

台灣與歐洲雖地理遙遠，但不僅共享民主人權等進步價值，歐盟作為全球前三大經濟體，亦是我們主要貿易夥伴。在具優勢的半導體產業，台積電已於德國德勒斯登設廠，正帶動相關產業聚落從德東延伸至中歐國家的佈局，非紅供應鏈在歐洲已然是不可逆趨勢，台灣角色更加凸顯。烏俄戰事發生，進而串起台歐的共同危機意識。尤其中俄關係無上限，北京否認軍援俄羅斯，反而欲蓋彌彰。中國領導人習近平的九三大閱兵，俄羅斯與北韓等領導人親臨，坐實威權合流。地緣政治清楚顯示，一旦「印太有事」，歐陸國家難置身事外。反之亦然。近期包括波蘭與羅馬尼亞等北約國家，都遭遇俄羅斯無人機惡意入侵，手法宛如共軍在台海的灰帶襲擾。先前北歐地區的海纜遭中國船隻破壞，與我們海纜遭斷情況類似。攻擊手法複製，中俄聯手威脅世界，已是現在進行式，目的是讓民主國家分力應對，而難相互奧援。

美國川普政府上台後，因對等關稅與防衛政策等議題，使得美歐同盟關係面臨盤整。此外，主要歐洲國家對支持烏克蘭的力道，乃至與北京的互動關係，腳步未完全一致，這讓中國有了進一步的分化與拉攏的操作空間。王毅在兩個多月前才剛前往比利時、德國及法國，近期又有歐洲行，目的不言而喻。在會晤奧地利外長時，王毅刻意表達支持歐洲尋求「真正戰略自主」；在斯洛維尼亞時，王毅指中歐是夥伴而非對手。不過，王毅在最後一站波蘭踢到鐵板。由於波蘭自上週起基於國家安全關閉與白俄羅斯的所有邊境口岸，王毅以貨物受阻、經濟重創等衝擊為由，向波蘭外長交涉三小時仍告失利。當地媒體指關閉鐵路路線對中國出口至歐盟的衝擊顯著，因中國與歐盟間九成的鐵路貨運皆經過波蘭。此路一斷，北京對歐陸的政經影響受到重創。

王毅的歐洲行另老調重彈，試圖用一中原則打壓台灣的外交活動空間。不過，從林佳龍在訪問捷克後，仍順利造訪義大利等國，甚至還成功前往王毅剛去過的國家，明顯突破。歐洲國家實施自身的一中政策，與中國的定義與說法，迥然有別。北京屢在國際社會發動法律戰，包括扭曲一九七一年聯大第二七五八號決議文，欲將台灣納為中國版圖等錯誤說法，正遇到民主國家愈來愈多的駁斥。其中，有許多歐洲國家議員加入的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），則強力反擊北京的謬誤說法，力挺台灣的國際參與。現在，美國在台協會、國務院主動表明二戰時期文件，並未決定台灣最終的政治地位，展開對中國法律戰的回擊。由此看出，美歐關係雖有變化，挺台力道依然非常強勁。台灣必須更積極與理念相近且有共同利害關係的民主國家深化結盟。代表國家的林佳龍，從成功訪問日本與菲律賓，到前往歐洲多個國家，正是為此。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法