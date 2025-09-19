自由廣場》只是在等紅燈？ 公館圓環回堵外溢大塞車

◎ 徐浩哲

台北市長蔣萬安「蔣不聽」執意拆除公館圓環及填平地下道，並增派警力管制意圖營造施工期間不塞車的模樣。事實上，回堵早已開始外溢周邊聯外橋樑，社群平台上壅塞很久的抱怨比比即是，甚至還出現公車大接龍的畫面。蔣好像覺得只要圓環周遭不塞就好，至於來自新北市的通勤用路人，都被他當空氣。而藍營的護航方針看來也是強辯施工期不塞車就好，至於他處塞更嚴重也無所謂。

「你只是在等紅燈」，在大熱天下塞車受苦的人，聽到都會火冒三丈，說這句話的就是國民黨立委徐巧芯，她在網友抱怨「蔣不聽」導致塞車的發文留下這句經典風涼話，完全不食人間煙火。藍委羅智強更勝一籌，故意拍攝與通勤方向相反的車流，造謠謊稱車流順暢。他們睜眼說瞎話，突顯在躲過罷免後變本加厲的囂張跋扈，公然踐踏民意。

請繼續往下閱讀...

而白營小草側翼也不斷洗文洗留言，營造在地居民支持拆除的假象。還把反對者與九月十二日在公館圓環現場與警察衝突的人，一律貼上青鳥標籤。但當天在現場高舉「反拆」標語的，明明就有民眾黨市議員及民眾黨青年部，他們也是青鳥嗎？而號召群眾參加反拆走讀的也有親藍白的交通KOL，跳車挺拆立場的國民黨市議員王欣儀難道也是青鳥？可見小草胡亂瞎扯，無恥到一個新高度。

回到蔣萬安自己，他面對記者有關公館圓環的提問，好像突然聽力斷線般充耳不聞，不敢回應而調頭走人。毫不掩飾其心虛，更完美詮釋「蔣不聽」這個稱號。或許，對蔣萬安來說，由他親手打造造成壅塞更嚴重的進城車流，也算是具有蔣萬安特色的「地方包圍中央」罷。（作者從事自由業）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法