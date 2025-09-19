晴時多雲

投書

自由廣場》鄭和下西洋 不曾到台南

2025/09/19 05:30

◎ 陳信雄

台南市的歷史文化資源非常豐富，市府對於鄉土歷史教育十分積極，去年隆重紀念「臺南四百年」，今年為建城三百年，文化局繼續推出相關活動，成果豐碩，但忙中有錯，稍有瑕疵，歷史認知的誤導為其一端。

報載，文化局舉辦「台南府城歷史街區古地名環境振興計劃」，強調七大錨點、十一個節點，旨在活化歷史認知。其中，民權路和永福路交叉處的「大井頭」是重點中的重點。報載「大井頭….據傳明代太監王三保曾在此汲水」。這是非常嚴重的誤傳的再傳播。

所謂明代鄭和下西洋船隊到過大井頭，是清代的傳說。了解台灣史的人皆知，明代早期，中國人不曾來往台灣。在二○○三年，成功大學歷史系舉辦「鄭和下西洋國際學術研討會」有一篇論文〈鄭和船隊到過臺灣？〉。引經據典，深論細談，推翻這項傳說。

那時候，在大井頭旁邊立著一則說明牌，上面寫著，鄭和曾經到此汲水。成功大學幾位研究鄭和下西洋的學者，多次與文化局長許耿修討論，許局長同意此項傳說無憑無據，於是刪除牌上有關鄭和汲水的字句。廿年前已經釐清的歷史認知問題，如今再度出現，令人深感意外。

台南古蹟介紹的誤導不只「大井頭」一項，一級古蹟安平古堡也有。許多報導，包括市政府製作的看板，都選用安平古堡高聳的瞭望臺作為安平古堡的代表性景觀；事實上，那座瞭望臺並非熱蘭遮城古蹟，而是日本時代加蓋、破壞古蹟景觀的建築。透過瞭望臺來理解或感受安平古堡，是對於台南歷史的另一項誤導。

（作者是退休教授）

