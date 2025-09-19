自由廣場》時機已成熟 廢巴氏量表 開放外籍家庭工

◎ 官文傑

賴清德總統在接受自由時報專訪時明確宣示，國人家裡只要有一名十二歲以下小孩，即可申請引進外籍家庭工；其實早在二○二三年總統大選期間，賴總統接受媒體採訪時即把擴大開放外籍家庭工引進列入政見，希望藉此讓在家照顧小孩、老人的職業婦女能回歸職場，以解決台灣勞動力嚴重不足的困境！

但是賴總統的德政，負責外勞政策擬定及執行的勞動部並未貫徹，以八十歲以上老人免巴氏量表可引進外勞為例，除了拖延超過半年才施行，還預估會有超過十萬人提出申請，結果迄今才約三千人申請，其判斷與現實差距之大，令人膽顫心驚，可見缺乏外勞事務專業人員把關，勞動部的外勞政策績效有待檢討。

台灣外籍家庭工的月薪約七五○美元，加上就業安定費、健保費、意外險及食宿費用，總共約一千美元，薪資是其他國家的兩倍，目前國際行情月薪約四○○美元，菲律賓政府還發函給使用菲勞的國家，要求各國能把菲勞月薪提高到五○○美元，各國是否買單，猶未可知。所以，應將外勞薪資凍結在現有水準，以免國人支付過多聘僱費用，而影響聘僱的意願！

外籍家庭工在國外的受訓內容，除了語言訓練，也有一般家電的使用方法及清潔工作的訓練，還有嬰兒、小孩及老人、病人的照護，必須三個月左右的訓練時程，外勞才能取得來台資格。

在此誠慹呼籲賴總統及卓院長，應該全面廢除巴氏量表，並開放引進外籍家庭工，莫再區分看護工或家庭幫傭，以免有心人藉此唆使外勞引發勞資爭議以謀暴利，才能有效避免無謂的勞資爭議，為國家省下大筆外勞安置費用。至於外勞來源，以台灣待遇之高，別說十萬人，就是百萬也可輕易招募，勞動部倘若力有未逮，政府可找民間外勞事務專家協助，可輕易解決難題！

（作者是前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

