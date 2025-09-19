晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》蔣萬安的曾祖父：台灣是託管地／「台灣地位已定論」是假命題

2025/09/19 05:30

◎ 葉昱呈

美國在台協會（ＡＩＴ）近日拋出「台灣地位未定論」，引發各界熱議，台灣地位是否為未定論？筆者謹依邏輯法則分析如下：

在邏輯的推理方式中，有個「若Ｐ則Ｑ」觀念，Ｐ是前提，Ｑ是結論，當前提Ｐ成立時，可推得結論Ｑ也成立，則我們稱這個命題為「真」，當前提Ｐ成立時，無法推得結論Ｑ成立，則稱這個命題為「假」。

假設「台灣地位已定論」，則結論可能為「中華民國取得台灣土地主權」或「中華人民共和國取得台灣土地主權」或「台灣非屬託管地」。台灣是在一八九五年大清帝國時期簽訂《馬關條約》，割讓給日本，日本於一九四五年投降，當時清帝國已滅亡，日本無法將台灣的土地主權移轉給清帝國，而日本為了確定台灣土地主權的轉移，簽訂《舊金山和約》時，條約內容皆載明日本「放棄」台灣與澎湖，但未載明台灣與澎湖主權的後續歸屬國家，即中華民國並未取得台灣土地主權。換言之，若「台灣地位已定論」成立時，並無法推得結論「中華民國取得台灣土地主權」成立。

其次，中華人民共和國於一九四九年十月一日始建立，日本於一九四五年投降時，兩國之間根本不可能發生台灣土地主權移轉問題，因此，若「台灣地位已定論」成立時，並無法推得結論「中華人民共和國取得台灣土地主權」。

再者，日本投降當時，同盟國最高統帥麥克阿瑟將軍，命前總統蔣介石『代表同盟國接收台灣』，且陳誠一九四九年正式就任臺灣省主席，蔣介石還致電告誡陳誠：台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為『我國一托管地之性質』，顯見蔣介石亦認為台灣之於中華民國僅是『代管』，未取得台灣土地主權，若「台灣地位已定論」成立時，並無法推得結論「台灣非屬託管地」。

綜上，「台灣地位已定論」之命題為「假」，面對中共在軍事、經濟、資訊、法律與外交等方面對台施壓，美國在台協會（ＡＩＴ）拋出「台灣地位未定論」，打臉中共錯誤論述，其目的在向中共釋出「反對以武力或任何方式強迫改變台海現狀」的強烈訊號，及堅定支持台海和平與穩定。（作者是公務員）

