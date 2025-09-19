晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》弔柯克遇刺 談自家孩子／家長提防網路養出孤狼殺手

2025/09/19 05:30

◎ 張昭仁

美國右派意見領袖查理．柯克暨「美國轉折點」創辨人，九月十日在猶他谷大學公開論壇被刺客從一百八十三公尺外射殺，年僅三十一歲。兇手泰勒.羅賓遜兩天後就被父親和友人舉報而遭警逮捕。然而，令人意外的是，他的家庭卻是傳統共和黨保守主義的右派家庭。

意見不同是民主社會常態，面對不同意見，底線是絕對不能訴諸暴力，凡用暴力皆屬不對，何況是奪去一位政治年輕新星的生命，更令人哀傷。此事震驚美國與全球，美國降半旗四天致哀，英國上百萬人遊行致哀。

兇手出生在民主社會，竟用槍殺消滅對立意見，而他竟然來自傳統保守主義家庭，此事對台灣在內的全球民主國家都是高度警訊，此因年輕人獲取資訊的來源，不再是傳統電視報紙，而是依賴控管不易的網路媒體，而網媒往往透過政治公關公司、專業網軍、AI、機器手操控，其中一半以上是藉由「真事件＋假信息」混合手法的「重製新聞」。

當一個真實事件發生，有心的網媒就磨掌擦芼，先套用事件的人物、地名，再由演員或AI重製一段短語音信息，但敘事方向卻與事件相反或導向特定方向，這種經過加工的「類故事」被透過程式播客大量放送，在每個播放點，都有網軍成千上百大量留言，羞辱政治對手，並透過機器手大量按讚，形成風潮，影響路過年輕人心智。保守估計，五十%年輕人因而這樣成為追隨者，接著加入辱罵對方，並在辱罵中得到認同鼓舞，自覺就有如神燈巨人般強大無敵，遂變本加厲，以致違反常識、違反事實、違反常規、違反人性的任何事都幹得出來。

台灣陌生嗎？一點也不，那群白營年輕人天天在網上，在法院旁邊演出，正是如此。

恐怖的是，社會上一般家庭仍然不知道自己孩子天天在網上辱罵別人（我看過一個小屁孩辱罵教授白癡），還仍然以為孩子歲月靜好，選舉回家會投下保護民主的政黨。可憐哦！ 你兒子早被洗腦成你不認識的年輕人，在網路上遇到你，可能都罵你綠共，綠蛆，綠蟾蜍，你還以為他乖順如鴿。就像槍手父母驚嚇一般，怎麼可能？

事實都已經發生，家庭、政府再不介入管控假信息，你家孩子很可能已不再是你所認識那個正直、禮貌、有常識、知識的年輕人。台灣政府，台灣家庭，是該醒了的吧！

（作者是會計師）

