評論 > 投書

自由廣場》只求選上總統 不惜國家動盪／國民黨「二輪投票」的社會代價

2025/09/19 05:30

◎ 馨娜

國民黨立委近日召開記者會，宣布將針對總統大選推動「二輪投票制」，理由是要避免「少數總統」的執政困境。看似高舉民主的精美提案，根本是倒退騙局。

我國總統選舉採「相對多數制」，確保在一次投票中迅速決出結果，避免長時間的政治懸空。二輪投票制的代價龐大：須舉辦兩次全國最大規模選舉，耗費民脂民膏不說，還會強化政治動員，激化社會對立，使全國陷入選舉狂熱，社會更加對立，增添不可測動盪變數。由於政治不確定期因而拖長，將使內政與外交同步陷入曖昧。對地緣政治環境高度敏感的台灣而言，如此制度設計極可能造成戰略風險。

二輪投票制表面上保障多數決，實際卻助長政治交易。第一輪落敗候選人的支持者直接淪為政黨交換籌碼，導致政見模糊、價值稀釋。台灣民主卅多年好不容易培養以「理念」取勝的選舉文化，必然重回權力分贓與暗室協商的老路。

更值得警惕的是國民黨推動此制度的動機。過去三次總統大選國民黨皆慘敗收場，國民黨本應反省為何在相對多數制下依舊選不上總統？應思考如何改善國民黨傾聽暨匯聚台灣民意的能力以贏取中央執政，而非老是想著如何操弄投機步數，一如大罷免時黨工受令違法抄連署書的醜態。

一個政黨面對選舉結果失利，若只是想要修改遊戲規則，那麼問題不在制度，而在該政黨徹底失能。二輪制提供投機翻盤的「制度捷徑」，藉由合縱連橫在第二輪強行收割選票。這不是強化民主，而是輸不起的改制算計。

民主的價值在於接受結果，而非無限調整規則。我們需要的是「更有效率、更能穩定政權」的選舉制度，還是「讓某些政黨多一次機會」的制度？

台灣民主珍貴在於簡單、透明、有效。二輪投票制使選舉過程更複雜昂貴，讓政治生態充斥利益交換。這種「假改革、真算計」的提案，台灣人民應該要看破手腳，堅決拒絕。（作者從事國外業務）

