自由廣場》蔣介石國民黨政權 被台灣收留或光復台灣？

2025/09/18 05:30

◎ 陳啟濃

民進黨秘書長徐國勇認為「沒有台灣光復節」，引來國民黨政治人物撻伐。關於到底是中華民國「光復」台灣？還是台灣「收留」中華民國？雖然立場不同各有主張，然而歷史事實卻足以證明一切。

日本在二戰投降後，國民黨政府能來台灣，是因同盟國太平洋司令授權，暫時來託管台灣。接著，一九四九年國民黨在中國戰敗，中共全面佔領中國，蔣介石軍隊找地方暫時棲身，想要反攻收復中國。本來有幾個選項，包括緬甸、海南島等地，台灣則是後來的選擇，因四面環海，易守難攻，且台灣在日本統治下，各項建設齊全，國民黨政府可坐享其成。

被中共打敗後，蔣介石領導的中華民國政府，到台灣只是暫時向盟軍借住的，並不打算長期安定下來，所以五十歲以上的台灣人，從小就在「反攻大陸」的國策之下，接受反共復國教育下成長。中華民國原本打算隨時要回中國，並未將台灣視為安身立命之地。

所以，台灣何來的「光復」？當年美國若沒有讓蔣介石政權過來台灣，那麼台灣人由盟軍託管，經歷自治民主化歷程，應該會自己建立民主自由的制度，成立一個主權的國家。

台灣收留了「中華民國」，卻經歷了二二八的清鄉血洗的苦難，國民黨還要藉著戒嚴長期掌控國家權力。日本人離開，國民黨過來，對台灣人來說，用「光復」來形容太諷刺太慘酷。用「終戰」反倒可以公正地反映出台灣當時所面對的歷史事實。

（作者從事政治評論）

