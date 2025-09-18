自由廣場》致哀柯克 向殺人暴力說不

◎ 周倪安

查理·柯克遭暗殺驟逝，成為二○二五年全球十大新聞之一。對許多美國青年而言，柯克是引導他們重新認識傳統價值的精神導師。美國總統川普追贈「自由勳章」、副總統范斯親自扶棺、聯邦政府降半旗，讓「向查理柯克致哀」成為美國社會現象級的運動。

台聯黨作為保守主義政黨，在九月十四日主日，赴美國在台協會（AIT）獻花致意，並請牧師為柯克禱告，向他的基督信仰致敬。當天我們看到AIT降半旗，象徵美國透過駐外機構向世界宣告：一位國民英雄殞落了。

台灣網路上對此多持正面態度，但媒體反應明顯不足，甚至以「網紅」「名嘴」等字眼輕描淡寫，忽略柯克對美國政治與青年運動的深遠影響。對比日韓與歐洲友邦的追悼規模，台灣顯得冷淡。這與島內政治氛圍有關：柯克生前力挺台灣、嚴厲批判中國，親中政黨當然不會致哀；而執政的民進黨則擔心，公開紀念一位被左派貼上「仇女」「反同」標籤的人物，會遭到國內身分政治團體攻擊，因此選擇低調處理。

但這正是台灣政治的問題：我們過度擔心得罪特定族群，而忽略應該堅持的價值。柯克之死在美國引發跨世代省思，台灣若只存在戲謔或冷漠回應，就錯失與美國共享價值、深化友誼的機會。

筆者建議：一、「政府表態」︰外交部或總統府應代表台灣人民，正式致電或發聲明，向柯克的家屬與「轉捩點美國」表達哀悼，展現台美價值同盟。

二、「學術與公民社會行動」︰舉辦「查理柯克思想與台美關係」座談會，邀請學者、青年團體討論自由主義、保守主義與台灣民主未來。

三、「媒體與輿論引導」︰鼓勵媒體深入報導柯克的理念與貢獻，而非僅以「名嘴」標籤帶過，讓更多台灣人理解他對美國社會甚至是民主國家的影響。

四、「青年參與」︰鼓勵台灣青年與國際保守派青年建立交流，從中汲取民主實踐的能量，避免被國內意識形態對立綁架。

向柯克致哀，不只是追思，更是台灣展現價值立場的機會，讓美國知道，台灣是地緣戰略的合作夥伴，更是理念上的堅實盟友。若真心相信自由與民主，就該大聲告訴美國：你們的哀痛，我們感同身受。

（作者為台聯黨主席）

