晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》致哀柯克 向殺人暴力說不

2025/09/18 05:30

◎ 周倪安

查理·柯克遭暗殺驟逝，成為二○二五年全球十大新聞之一。對許多美國青年而言，柯克是引導他們重新認識傳統價值的精神導師。美國總統川普追贈「自由勳章」、副總統范斯親自扶棺、聯邦政府降半旗，讓「向查理柯克致哀」成為美國社會現象級的運動。

台聯黨作為保守主義政黨，在九月十四日主日，赴美國在台協會（AIT）獻花致意，並請牧師為柯克禱告，向他的基督信仰致敬。當天我們看到AIT降半旗，象徵美國透過駐外機構向世界宣告：一位國民英雄殞落了。

台灣網路上對此多持正面態度，但媒體反應明顯不足，甚至以「網紅」「名嘴」等字眼輕描淡寫，忽略柯克對美國政治與青年運動的深遠影響。對比日韓與歐洲友邦的追悼規模，台灣顯得冷淡。這與島內政治氛圍有關：柯克生前力挺台灣、嚴厲批判中國，親中政黨當然不會致哀；而執政的民進黨則擔心，公開紀念一位被左派貼上「仇女」「反同」標籤的人物，會遭到國內身分政治團體攻擊，因此選擇低調處理。

但這正是台灣政治的問題：我們過度擔心得罪特定族群，而忽略應該堅持的價值。柯克之死在美國引發跨世代省思，台灣若只存在戲謔或冷漠回應，就錯失與美國共享價值、深化友誼的機會。

筆者建議：一、「政府表態」︰外交部或總統府應代表台灣人民，正式致電或發聲明，向柯克的家屬與「轉捩點美國」表達哀悼，展現台美價值同盟。

二、「學術與公民社會行動」︰舉辦「查理柯克思想與台美關係」座談會，邀請學者、青年團體討論自由主義、保守主義與台灣民主未來。

三、「媒體與輿論引導」︰鼓勵媒體深入報導柯克的理念與貢獻，而非僅以「名嘴」標籤帶過，讓更多台灣人理解他對美國社會甚至是民主國家的影響。

四、「青年參與」︰鼓勵台灣青年與國際保守派青年建立交流，從中汲取民主實踐的能量，避免被國內意識形態對立綁架。

向柯克致哀，不只是追思，更是台灣展現價值立場的機會，讓美國知道，台灣是地緣戰略的合作夥伴，更是理念上的堅實盟友。若真心相信自由與民主，就該大聲告訴美國：你們的哀痛，我們感同身受。

（作者為台聯黨主席）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書