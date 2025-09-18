晴時多雲

自由廣場》以色列人質尚未歸來 理解以巴衝突的複雜現實

2025/09/18 05:30

◎ 游瑪雅Maya Yaron

對於身在中東以外的人來說，以巴衝突往往看似很單純：一方是受害者，另一方是加害者。巴勒斯坦人常被視為遭受壓迫的一方，而以色列人則自動被貼上壓迫者、「壞人」的標籤。然而現實並非如此簡化。生活不是非黑即白，這場衝突的真相遠比想像中複雜。

眾所皆知，國際社會經常偏好簡單的敘事，即使這種說法無法真實反映當地生活的現況。這同樣適用於以色列。許多國際媒體，甚至聯合國的相關組織，所傳達的故事往往只有單一角度，難免帶有不公平之處，而這樣的經驗，台灣人也不陌生。

以色列人並非天性好戰，我們並不希望戰爭發生。相反地，我們最深切的心願，其實和許多台灣家庭一樣：能在和平中養育孩子，在家園中安全生活，努力建設、創造、成長並去愛。以色列其實是發達國家中出生率最高的國家之一，這反映了我們對生命、家庭與未來的珍視。我們最不願看到的，就是讓孩子們面對戰爭。

這場戰爭並非我們所願。二○二三年十月七日，超過一二○○人在哈瑪斯的殘酷襲擊中遇害。平民─家庭、孩子、老人─成了攻擊目標。至今仍有人質被囚禁在加薩。以色列別無選擇，只能自我防衛，不是因為我們想打仗，而是因為生存迫使我們不得不戰。

對於身在遙遠地方的人來說，理解這一切確實不容易。但我也想邀請台灣的朋友，或許可以嘗試承認其中的複雜與難解，不必急著將這場衝突二分成「好」與「壞」，而是為不同的面向保留更多理解的空間。支持巴勒斯坦的權益，並不代表必然要反對以色列。支持中東和平，應該意味著支持更好的領導者，能引導孩子走向和平而非仇恨，能帶領社會走向寬容、民主與開放，而不是讓暴力與極端主義主宰。

我們希望這場戰爭能儘快結束。但要真正終結，必須同時達成三個目標：人質安全返家、哈瑪斯被瓦解、確保哈瑪斯再也無法威脅我們的安全。這是我們如今面臨的艱鉅挑戰。

以色列人和台灣人有一個重要的共同點：在傳統與現代之間尋求平衡的經驗，以及希望在安全中生活，同時珍惜社群與繁榮的願望。或許正是這種共同的視角，幫助我們超越非黑即白的框架，走向一個真正有和平可能性的未來。

（作者是以色列駐台代表）

