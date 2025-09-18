晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從題目、設計、時機觀察 民調勿淪為政治操作工具

2025/09/18 05:30

◎ 李安勝

某基金會近日公布的最新民調引發社會關注，該民調顯示總統賴清德聲望呈現下滑，真是如此嗎？據觀察，該民調的問卷題目，以柯文哲司法案件作開頭，問題是，有關司法案件的題項，與政府施政並無直接關聯，如此作出的民調結果，不但引發熱議，也讓人關注到：在當前台灣政治環境，民調是否逐漸變質為政治操作的工具？而非單純反映民意的中立測量方法。

發布時機與政治脈絡的巧合

首先，該民調發布的時間點引人詑異。該基金會通常是在每月下旬發佈報告，這次卻選在柯文哲司法案件交保期間提前公布，引發是否有政治意圖的疑慮。雖不能斷言是刻意配合節奏，但媒體與政治的交互作用，讓我們必須從問卷調查方法論的角度，更謹慎檢視背後可能的輿論操作邏輯。

問卷題目設計與邏輯值得檢視

進一步觀察問卷題目設計，其問題排序與敘述方式亦引起關注。在問及總統施政滿意度之前，先安排柯文哲司法案件與若干爭議性政治議題，如此易產生誘導的可能性，影響受訪者後續回答。

施政滿意度本就容易受到問卷題目順序的影響，因此在民調實務上，為了避免滿意度受到其他議題的干擾，正常的民調問卷會把滿意度題目放在問卷最前面，而不會放在其他議題之後。學術界對此已有相當多討論，在在顯示，問卷設計若未謹守中立，將直接衝擊問卷調查的信度、效度及解讀空間。

特別是民調中針對司法個案的問卷內容設計，更令人反思：這類本該是由法官審判的議題，有其司法專業的嚴肅性，如此議題是否適宜納入以一般民意反映為主體的調查？司法、民意顯然屬於完全不同的領域，混淆兩者界線，對法治社會的根基恐產生負面影響。

回歸民調的公共功能

民調一旦成為政治攻防的延伸工具，將嚴重影響其作為民主社會「測量民意溫度計」的功能，而民眾也將難以判斷該民調是否仍具客觀性。

民意可以被理解，但不應被操弄。媒體與民調單位，更應以自律為本，秉持高度專業與倫理自覺，避免落入政爭工具化的泥淖。民眾亦可學會以批判思維閱讀各家民調報告，關注其方法學與背後結構，才不會被愚弄。

（作者是嘉義大學教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書