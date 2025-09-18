自由廣場》從題目、設計、時機觀察 民調勿淪為政治操作工具

◎ 李安勝

某基金會近日公布的最新民調引發社會關注，該民調顯示總統賴清德聲望呈現下滑，真是如此嗎？據觀察，該民調的問卷題目，以柯文哲司法案件作開頭，問題是，有關司法案件的題項，與政府施政並無直接關聯，如此作出的民調結果，不但引發熱議，也讓人關注到：在當前台灣政治環境，民調是否逐漸變質為政治操作的工具？而非單純反映民意的中立測量方法。

發布時機與政治脈絡的巧合

首先，該民調發布的時間點引人詑異。該基金會通常是在每月下旬發佈報告，這次卻選在柯文哲司法案件交保期間提前公布，引發是否有政治意圖的疑慮。雖不能斷言是刻意配合節奏，但媒體與政治的交互作用，讓我們必須從問卷調查方法論的角度，更謹慎檢視背後可能的輿論操作邏輯。

問卷題目設計與邏輯值得檢視

進一步觀察問卷題目設計，其問題排序與敘述方式亦引起關注。在問及總統施政滿意度之前，先安排柯文哲司法案件與若干爭議性政治議題，如此易產生誘導的可能性，影響受訪者後續回答。

施政滿意度本就容易受到問卷題目順序的影響，因此在民調實務上，為了避免滿意度受到其他議題的干擾，正常的民調問卷會把滿意度題目放在問卷最前面，而不會放在其他議題之後。學術界對此已有相當多討論，在在顯示，問卷設計若未謹守中立，將直接衝擊問卷調查的信度、效度及解讀空間。

特別是民調中針對司法個案的問卷內容設計，更令人反思：這類本該是由法官審判的議題，有其司法專業的嚴肅性，如此議題是否適宜納入以一般民意反映為主體的調查？司法、民意顯然屬於完全不同的領域，混淆兩者界線，對法治社會的根基恐產生負面影響。

回歸民調的公共功能

民調一旦成為政治攻防的延伸工具，將嚴重影響其作為民主社會「測量民意溫度計」的功能，而民眾也將難以判斷該民調是否仍具客觀性。

民意可以被理解，但不應被操弄。媒體與民調單位，更應以自律為本，秉持高度專業與倫理自覺，避免落入政爭工具化的泥淖。民眾亦可學會以批判思維閱讀各家民調報告，關注其方法學與背後結構，才不會被愚弄。

（作者是嘉義大學教授）

