投書

自由廣場》兩岸若屬一中 普發一萬怎不及於對岸？

2025/09/18 05:30

◎ 黃義勝

二○二五年，台灣立法院通過特別條例，普發每人一萬元現金補助。此舉引發社會熱議，也讓我重新思考「一個中國原則」與現實治理之間的落差。

根據國民黨長期主張的「一個中國原則」，台灣與大陸同屬一個中國，台灣是中國的一部分。然而，當台灣人民領取中華民國政府普發的一萬元現金時，大陸地區人民卻未在補助範圍內。這不禁讓人質疑：若真是一個國家，為何補助政策不涵蓋全體「中國人民」？

同樣地，台灣人民依法納稅，支撐中華民國政府的財政運作與公共政策。但大陸地區人民並未納中華民國的稅金，反而由中華人民共和國徵收並運用。這顯示出，儘管政治主張上強調「一個中國」，實際上兩岸已形成各自獨立的行政體系與財政制度。

這種矛盾不僅存在於補助與稅收，更延伸至法律、教育、軍事等各層面。台灣的法律制度與大陸截然不同，人民的權利保障、言論自由、選舉制度也有天壤之別。若僅以「一個中國」作為政治口號，卻無法在制度與治理上統一，這樣的主張是否只是空談？

普發一萬元的政策，雖然是經濟手段，但也無意間揭露了兩岸分治的現實。它提醒我們，政治主張若無法落實於人民的生活與制度中，終究難以服人心。或許，與其執著於模糊的「一個中國」，更應正視兩岸現狀，尋求和平、民主與尊重的共識。

（作者是亞洲大學生物資訊與醫學工程學系的學生）

