自由廣場》北京論述慘遭美國打臉／標準答案公佈 「兩岸同屬一中」純屬口號

◎ 蕭錫惠

美國在台協會（AIT）近日再度重申：美國的長期政策立場是「台灣的最終政治地位尚未決定」，

美國從未承認北京對台灣的主權主張。這不是外交客套話，而是對「兩岸同屬一中」說法的正面駁斥，直接戳破統派與北京多年來的宣傳話術。

請繼續往下閱讀...

一、「兩岸一中」只是口號，而非現實

北京與台灣泛藍陣營長年操作「兩岸同屬一中」，試圖讓台灣社會相信台灣的國際地位早已塵埃落定。但美國的立場始終如一：僅「認知中國的立場」（acknowledge the Chinese position），並未「接受其為國際事實」（recognize sovereignty）。

換言之，「兩岸一中」在國際法上並不存在，它只是政治宣示。AIT的表態再次提醒世人：台海現狀就是兩岸分治，這是國際社會普遍承認的客觀事實。

二、國民黨的自我矛盾與自我矮化

國民黨主張「中華民國存在、法統未絕」，卻同時接受北京的「一中原則」，形同自我否定。國民黨若真誠相信中華民國仍然存在，就必須承認一九四五年後台灣主權屬於中華民國，之後並未被中華人民共和國取代。

從國際法角度看，PRC僅是ROC的「部分繼承者」，僅繼承中國大陸的席位與領土，從未治理過台灣。這正是北京宣傳最怕被揭穿的真相。

三、邏輯反擊：沒有統一就沒有「一中」

統派常嘲笑台獨人士「全世界沒有台灣這個國家，要宣布獨立後才會有。」但採用同一邏輯，也可以說「全世界沒有兩岸同屬一中，只有在統一完成後才會成立。」AIT的聲明，就是國際社會再次確認現狀 — 沒有誰可以用話術偷渡「一中」成為既定事實。

結語：守住現狀，就是守住台灣

AIT的表態，提醒我們台灣不須改變現狀，只要守住現狀。美國的政策清楚表明，台灣不是PRC的一部分，這是國際現實。台灣社會必須持續堅守民主、加強國防，讓北京既無法以武力改變現狀，也無法用話術消滅台灣的存在。

（作者是自由評論人）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法