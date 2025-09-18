晴時多雲

新聞線上》不要讓行政權睡著了

2025/09/18 05:30

立法院新會期週五開議，有政治領袖呼籲三黨主席會面，解決政治歧見，讓國會上軌道；但行政院沒有樂觀的權利，藍白兩黨杯葛抵制賴政府還有「成長空間」，請行政院皮繃緊一點。（資料照）立法院新會期週五開議，有政治領袖呼籲三黨主席會面，解決政治歧見，讓國會上軌道；但行政院沒有樂觀的權利，藍白兩黨杯葛抵制賴政府還有「成長空間」，請行政院皮繃緊一點。（資料照）

記者陳杉榮

立法院新會期週五開議，有政治領袖呼籲三黨主席會面，解決政治歧見，讓國會上軌道；也有人認為經過大罷免洗禮，國民黨立委不會再隨便「毀憲亂政」。國人的期許屬於主觀期待，行政院沒有樂觀的權利，藍白兩黨杯葛抵制賴政府還有「成長空間」，請行政院皮繃緊一點。

要改變立法院要先改變結構，民進黨中央想拔掉總召柯建銘，問題是有適任的口袋人選嗎？國會總召講究輩分資歷，熟悉國會運作，運籌帷幄，要有人選才能改變。藍白兩黨傅崐萁和黃國昌「傅黃搭檔」組合不變，不論誰當選新任國民黨主席，敵視民進黨的態度不可能調整，黃國昌揹著「被告柯文哲」，對賴政府的攻擊只會多不會少，行政院新會期的挑戰不會比以前少。

既然國會席次比人少，應對國會毀憲亂政，必須靈活善用行政權，機動性和行動力非常關鍵，可是一年多來，行政院經常暴投又漏接。舉例言之，七月六日丹娜絲颱風登陸橫掃雲嘉南地區，造成重大災情，幾萬戶居民的屋頂被破壞掀掉，行政院直到七月廿八日才成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」。如果這是一場戰役，前線都被殲滅了，還前進指揮個什麼東西！

又如，立法院去年十二月廿日三讀通過「財政收支劃分法修正案」，從中央挖走三七五三億元。藍白立委急就章胡搞瞎搞，法案內容垂直分配和水平分配都有問題，分配公式分母錯誤，明顯就是難以執行的法案。一個有戰鬥力的行政院長，當天就應立刻發函廿二縣市，召集隔天到院開會，把問題攤開，委請縣市長回頭警告國民黨區域立委，如果不支持行政院的覆議案，後果自負！

同樣的，國民黨團於七月十一日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，強行規定普發現金一萬元。民進黨一開始痛罵這是「大罷免，大買票」，明顯違憲。結果七二六和八二三大罷免投票後，民進黨政府髮夾彎大翻車，把國民黨違憲的內容吃進肚子裡，提出修正案，說要普發一萬元。行政院這種作法，玩弄憲政制度，直接痛扁幫民進黨辯護的罷團和支持者，到現在大家「裡外不是人」。

新會期開議，藍白兩黨絕對不會讓民進黨好過年、過好年，行政院請善用行政權，不要再次對不起支持者，新會期碰到毀憲亂政，必須堅定立場！如果行政院動輒大轉彎，那麼要警告民進黨，你們吞得下去，台灣人民吞不下去！

