社論》一黨專政的禪讓制度

九三閱兵過去了，留下器官移植的話題。這起不長的對話，似乎是由普廷開頭的，而習近平接著老生常談。事後，北京方面極力撇清、撤稿，但，普廷大方承認，當時的確在聊這個。按照常理，元首閒聊，話題很多，非得談到絕密、邪惡的器官移植，有點不合常理。不合常理之事，提供了陰謀論的想像空間。

於是，不得不問一下：普廷怎麼會百無禁忌，在媒體直播下起了這個話題？一種可能是，他基於一時興起、有感而發，因為兩個人都老了。另一種可能，普廷出乎算計，想要鋪陳某種政治設計，所以挑起這個話題。任人皆知，這個話題可以炸鍋。果真如此，普廷為了什麼目的埋下伏筆？至於習近平，接話跟普廷聊起來，也可猜測兩種可能。一是，主隨客便，你想聊什麼，我就跟你聊什麼，反正，旁邊的聽眾，都是器官移植的推銷對象（器官外交）。二是，最近黨內「逼宮」甚急，習近平乾脆將計就計，暴露黨內競爭／鬥爭的權貴對手，也都享有器官移植特權，乃至其他貪贓枉法之舉。如此一來，在國際，在國內，反習派也就失去對他猛烈攻擊的道德高度，北京的烏鴉一般黑。

以習近平的權力野心，二十大之唯我獨尊應該不是他的止境。站在旁邊的金正恩，就是他的參照系。金氏王朝，從金日成、金正日到金正恩，一九四八以來統治北韓、萬世一系，連中共那套虛有其表的儀式都省了。中共一黨專政，不同於血脈相連的金氏王朝，它倒有點類似中國古代的禪讓制度，也就是，統治者在生前、自願、傳賢，且獲統治階層多數支持。鄧小平之後，指定隔代接班人胡錦濤，原本帶有這種精神。在這種制度下，統治階層都有機會、利益均霑、權力平衡，同時排除了統治階層以外的競爭者，符合集團利益。不過，禪讓制度仍有缺點，萬一有人「被禪讓」而拒絕「禪讓」給別人，統治階層也拿他沒辦法，便可能開啟父死子繼、兄終弟及的家族王朝。中共打著革命的旗號，理論上不容許家族王朝，連對待毛澤東也不例外。如今，習近平不僅拒絕讓位給胡錦濤指定的接班人，且取消中共的接班人內規。如果他強渡關山，方方面面擺平統治階層，便可能建立新的權力傳承系統。至於，習氏王朝能不能如願以償，那又是另一個問題了。

一年多來，中共高層氣氛詭譎。所謂的反習派，似乎也沒有提出什麼改革主張，或者訴諸人民支持，作為與習近平分權、奪權的合理性基礎。維護一黨專政，從而維護個人特權，則是雙方的共同利益。分權，奪權，關鍵之一是軍權。近年，軍方將領頻遭整肅、清洗，已經人人自危、朝不保夕。中共所謂的軍權，歸根是黨指揮槍或槍指揮黨的問題，沒有軍隊國家化的問題。只要一黨專政不變，軍隊國家化就是假議題，真議題只有一個：槍桿子出政權，誰指揮槍，誰就擁有政權。

另一個面向，傳聞反習派傾向回到改革開放路線，這一點可能在國內外較受歡迎。問題在於，改革開放回得去嗎？一來，經過習近平亂政，尤其是新冠疫情因應失措，四十年的繁榮已經傷筋動骨，國內外的投資信心回得去嗎？二來，習近平時代毛影幢幢，烏俄戰爭角色備受質疑，戰狼外交與美國為主的西方為敵，即使北京想回到改革開放，西方對中國能前嫌盡釋嗎？變動中的地緣政治會就此打住嗎？三來，藉由新冠疫情的「政治防疫」，令習近平的權力達到頂點，但封控清零所激發的民怨，以及人民覺悟自由之可貴，反習派口中的改革開放，若仍是所謂的政左經右，跟得上人民覺醒程度嗎？

從四通橋布條、白紙運動，到江油照相舘、武漢投影，在在顯示中國社會的覺醒程度，遠遠超過「前新冠時代」了。這樣的覺醒，在習近平導致的經濟民生失落怨聲中，更廣泛、更深入地滋長擴散著。現在的中國人，尤其是資產嚴重受損的中產階級，以及失去機會的年輕世代，乃至遭黨國敵視的民營企業，老版本的改革開放能重拾其信心嗎？所謂的回到改革開放，如果連一九八○年代的河殤式體制改革想像也沒有，那麼，沒有習近平的一黨專政，恐怕仍免不了周期性的反覆折騰。許成鋼的「制度基因」理論，分析了來自蘇俄的制度基因與中國帝制本有的制度基因，融合成具有中國特色的極權主義政權。習近平亂政，宛如對中共提出一個挑戰：還能拖延、拒絕制度的基因改革嗎？若否，再來一次要求更高的六四事件，尼泊爾照相館會不會在中國堂堂上演？

