晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》一黨專政的禪讓制度

2025/09/18 05:30

以習近平的權力野心，二十大之唯我獨尊應該不是他的止境。（美聯社資料照）以習近平的權力野心，二十大之唯我獨尊應該不是他的止境。（美聯社資料照）

九三閱兵過去了，留下器官移植的話題。這起不長的對話，似乎是由普廷開頭的，而習近平接著老生常談。事後，北京方面極力撇清、撤稿，但，普廷大方承認，當時的確在聊這個。按照常理，元首閒聊，話題很多，非得談到絕密、邪惡的器官移植，有點不合常理。不合常理之事，提供了陰謀論的想像空間。

於是，不得不問一下：普廷怎麼會百無禁忌，在媒體直播下起了這個話題？一種可能是，他基於一時興起、有感而發，因為兩個人都老了。另一種可能，普廷出乎算計，想要鋪陳某種政治設計，所以挑起這個話題。任人皆知，這個話題可以炸鍋。果真如此，普廷為了什麼目的埋下伏筆？至於習近平，接話跟普廷聊起來，也可猜測兩種可能。一是，主隨客便，你想聊什麼，我就跟你聊什麼，反正，旁邊的聽眾，都是器官移植的推銷對象（器官外交）。二是，最近黨內「逼宮」甚急，習近平乾脆將計就計，暴露黨內競爭／鬥爭的權貴對手，也都享有器官移植特權，乃至其他貪贓枉法之舉。如此一來，在國際，在國內，反習派也就失去對他猛烈攻擊的道德高度，北京的烏鴉一般黑。

以習近平的權力野心，二十大之唯我獨尊應該不是他的止境。站在旁邊的金正恩，就是他的參照系。金氏王朝，從金日成、金正日到金正恩，一九四八以來統治北韓、萬世一系，連中共那套虛有其表的儀式都省了。中共一黨專政，不同於血脈相連的金氏王朝，它倒有點類似中國古代的禪讓制度，也就是，統治者在生前、自願、傳賢，且獲統治階層多數支持。鄧小平之後，指定隔代接班人胡錦濤，原本帶有這種精神。在這種制度下，統治階層都有機會、利益均霑、權力平衡，同時排除了統治階層以外的競爭者，符合集團利益。不過，禪讓制度仍有缺點，萬一有人「被禪讓」而拒絕「禪讓」給別人，統治階層也拿他沒辦法，便可能開啟父死子繼、兄終弟及的家族王朝。中共打著革命的旗號，理論上不容許家族王朝，連對待毛澤東也不例外。如今，習近平不僅拒絕讓位給胡錦濤指定的接班人，且取消中共的接班人內規。如果他強渡關山，方方面面擺平統治階層，便可能建立新的權力傳承系統。至於，習氏王朝能不能如願以償，那又是另一個問題了。

一年多來，中共高層氣氛詭譎。所謂的反習派，似乎也沒有提出什麼改革主張，或者訴諸人民支持，作為與習近平分權、奪權的合理性基礎。維護一黨專政，從而維護個人特權，則是雙方的共同利益。分權，奪權，關鍵之一是軍權。近年，軍方將領頻遭整肅、清洗，已經人人自危、朝不保夕。中共所謂的軍權，歸根是黨指揮槍或槍指揮黨的問題，沒有軍隊國家化的問題。只要一黨專政不變，軍隊國家化就是假議題，真議題只有一個：槍桿子出政權，誰指揮槍，誰就擁有政權。

另一個面向，傳聞反習派傾向回到改革開放路線，這一點可能在國內外較受歡迎。問題在於，改革開放回得去嗎？一來，經過習近平亂政，尤其是新冠疫情因應失措，四十年的繁榮已經傷筋動骨，國內外的投資信心回得去嗎？二來，習近平時代毛影幢幢，烏俄戰爭角色備受質疑，戰狼外交與美國為主的西方為敵，即使北京想回到改革開放，西方對中國能前嫌盡釋嗎？變動中的地緣政治會就此打住嗎？三來，藉由新冠疫情的「政治防疫」，令習近平的權力達到頂點，但封控清零所激發的民怨，以及人民覺悟自由之可貴，反習派口中的改革開放，若仍是所謂的政左經右，跟得上人民覺醒程度嗎？

從四通橋布條、白紙運動，到江油照相舘、武漢投影，在在顯示中國社會的覺醒程度，遠遠超過「前新冠時代」了。這樣的覺醒，在習近平導致的經濟民生失落怨聲中，更廣泛、更深入地滋長擴散著。現在的中國人，尤其是資產嚴重受損的中產階級，以及失去機會的年輕世代，乃至遭黨國敵視的民營企業，老版本的改革開放能重拾其信心嗎？所謂的回到改革開放，如果連一九八○年代的河殤式體制改革想像也沒有，那麼，沒有習近平的一黨專政，恐怕仍免不了周期性的反覆折騰。許成鋼的「制度基因」理論，分析了來自蘇俄的制度基因與中國帝制本有的制度基因，融合成具有中國特色的極權主義政權。習近平亂政，宛如對中共提出一個挑戰：還能拖延、拒絕制度的基因改革嗎？若否，再來一次要求更高的六四事件，尼泊爾照相館會不會在中國堂堂上演？

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書