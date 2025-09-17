社論》不確定的未定論

AIT發言人回覆中央社詢問時指出：故意歪曲開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約，北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。（路透資料照）

AIT發言人回覆中央社詢問時指出：故意歪曲開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約，北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。繼而，國務院背書，上述發言「準確傳遞訊息」。AIT前理事主席卜睿哲稱：這是我第一次看到這樣具體的措辭，但措辭背後的理念與美國過去政策一致。而先前一份解密檔案指出，一九七二年尼克森曾向周恩來保證：以後美國不會再有「台灣地位未定」之類的聲明。

台灣地位未定論，可以說是一把多面刃，可以拿來對不同方向開刀，總體形成戰略模糊。對中國（PRC），台灣地位未定論，否定它援引開羅宣言、波茨坦公告，宣稱台灣已經歸還中國（歸還ROC然後被PRC繼承），舊金山和約尤非理據。另，聯大二七五八號決議，也被中國據以宣稱台灣是中國的一部分。不過，該決議的內容完全沒有涉及台灣，舊金山和約的規定未受影響。此一結束二戰之和約，日本是美國之外的另一主角。未來，日本對「放棄」作何解釋，亦為看點。

誠然，台灣不屬於任何國家，以及，台灣是否被承認為國家，兩種問題的層次不同。舊金山和約，沒有規定台灣歸屬，同時也沒有排除任何國家宣稱對台灣擁有主權。實際的情況是，只有中華民國（ROC）、中華人民共和國（PRC），兩個互相競爭中國代表權的中國政府宣稱擁有台灣主權。而二戰期間擊敗日本、佔有台灣的同盟國家，沒有任何一個國家宣稱擁有台灣主權。這就造成一種國際印象，甚至積非成是：台灣屬於中國，只是屬於ROC或PRC存有爭議。國共兩黨對未定論之同仇敵愾，無關國際法，而是中華民族主義。

一九七一年之前，美國承認ROC擁有中國代表權，一九七九年之後，正式承認PRC擁有中國代表權。關於台灣，美方認知到兩岸中國人都堅持台灣是中國的一部分。也就是說，對於當時國共都宣稱「台灣是中國的一部分」，美國的立場是有聽到「敘事」而未承認「事實」。基於台灣地位未定，美國對於其他國家，要與台灣維持外交關係與否，也由他們自己決定。美國本身，一九七九年至今，一直與台灣維持美台人民之間的關係。北京不滿的是，所謂的民間關係，竟然有軍售及軍事合作。由此，大家不妨想像，上述的「認知」與「協防」，意味著怎樣的進退有據區間操作。

如今，美國雖再確認未定論，但是對台灣地位，仍未提出積極主張。所以說呢，依舊是在戰略模糊的灰色地帶。時間似乎停格在，舊金山和約狀態：日本放棄台灣了，但同盟國無人承受。台灣地位未定論，對台灣則是利弊得失皆有。美國為首的主流國際社會，幾乎斷絕與台灣的正式外交關係，台灣也被排除在需要主權國家做為成員資格的國際組織之外。威權時代，兩蔣宣稱代表中國，台灣是中國的一部分。民主時代，台灣人民認為民選政府代表台灣，但是，多數國家既不承認ROC代表中國，也不承認台灣的民選政府代表台灣且應成為國際組織正式成員。台灣人民，面對一個冷酷情境：當我們行使自決權時，大國不是局外人。

一九五○年代，韓戰爆發之後，台灣地位未定論，成為美國政府政策。從此到一九七一年的聯大二七五八號決議期間，美國政府還曾致力於兩個中國、一中一台、一中兩府、台灣獨立等辯論。當年的台灣地位未定論，附帶提供了台灣不同的機會。台灣除了蔣氏的漢賊不兩立，還有雷震的「中華台灣民主國」，楊西崑的「中華台灣共和國」，海外更有台灣人之「台灣共和國」倡議。但台灣錯過那班歷史列車，蔣介石頑固地把一人權位與一個中國綁在一起。隨著聯合國「排我納匪」，以及尼克森、卡特之「美匪建交」，那些機會一一消失。如今，川普的「反尼克森主義」，會不會是歷史機會的復活？或者創造不同於歷史的機會？

「前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」，中國戰狼外交官暴露北京的天朝觀，這個國家的疆界是想像形成的。美國呢？堅持台灣立場者必須認清：美國不同意、反對北京以錯誤的敘事，宣稱擁有台灣，並不等於美國全盤否認中國宣稱擁有台灣的所有敘事，例如：同屬中華民族，經貿互相融合等。揹負著ROC，台灣民主化後，受制於大國政治，維持（獨立vs.未定）現狀，漸失主觀能動性。不確定的未定論，令台灣宛如漂流的島嶼。如今，地緣變局又起風了，二三三○萬人必須篤定自己的航向，展現台灣的國家意志。自由之民，不能自滿於互不隸屬、地位未定的偏安心態。

