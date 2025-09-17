晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》不確定的未定論

2025/09/17 05:30

AIT發言人回覆中央社詢問時指出：故意歪曲開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約，北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。（路透資料照）AIT發言人回覆中央社詢問時指出：故意歪曲開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約，北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。（路透資料照）

AIT發言人回覆中央社詢問時指出：故意歪曲開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約，北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。繼而，國務院背書，上述發言「準確傳遞訊息」。AIT前理事主席卜睿哲稱：這是我第一次看到這樣具體的措辭，但措辭背後的理念與美國過去政策一致。而先前一份解密檔案指出，一九七二年尼克森曾向周恩來保證：以後美國不會再有「台灣地位未定」之類的聲明。

台灣地位未定論，可以說是一把多面刃，可以拿來對不同方向開刀，總體形成戰略模糊。對中國（PRC），台灣地位未定論，否定它援引開羅宣言、波茨坦公告，宣稱台灣已經歸還中國（歸還ROC然後被PRC繼承），舊金山和約尤非理據。另，聯大二七五八號決議，也被中國據以宣稱台灣是中國的一部分。不過，該決議的內容完全沒有涉及台灣，舊金山和約的規定未受影響。此一結束二戰之和約，日本是美國之外的另一主角。未來，日本對「放棄」作何解釋，亦為看點。

誠然，台灣不屬於任何國家，以及，台灣是否被承認為國家，兩種問題的層次不同。舊金山和約，沒有規定台灣歸屬，同時也沒有排除任何國家宣稱對台灣擁有主權。實際的情況是，只有中華民國（ROC）、中華人民共和國（PRC），兩個互相競爭中國代表權的中國政府宣稱擁有台灣主權。而二戰期間擊敗日本、佔有台灣的同盟國家，沒有任何一個國家宣稱擁有台灣主權。這就造成一種國際印象，甚至積非成是：台灣屬於中國，只是屬於ROC或PRC存有爭議。國共兩黨對未定論之同仇敵愾，無關國際法，而是中華民族主義。

一九七一年之前，美國承認ROC擁有中國代表權，一九七九年之後，正式承認PRC擁有中國代表權。關於台灣，美方認知到兩岸中國人都堅持台灣是中國的一部分。也就是說，對於當時國共都宣稱「台灣是中國的一部分」，美國的立場是有聽到「敘事」而未承認「事實」。基於台灣地位未定，美國對於其他國家，要與台灣維持外交關係與否，也由他們自己決定。美國本身，一九七九年至今，一直與台灣維持美台人民之間的關係。北京不滿的是，所謂的民間關係，竟然有軍售及軍事合作。由此，大家不妨想像，上述的「認知」與「協防」，意味著怎樣的進退有據區間操作。

如今，美國雖再確認未定論，但是對台灣地位，仍未提出積極主張。所以說呢，依舊是在戰略模糊的灰色地帶。時間似乎停格在，舊金山和約狀態：日本放棄台灣了，但同盟國無人承受。台灣地位未定論，對台灣則是利弊得失皆有。美國為首的主流國際社會，幾乎斷絕與台灣的正式外交關係，台灣也被排除在需要主權國家做為成員資格的國際組織之外。威權時代，兩蔣宣稱代表中國，台灣是中國的一部分。民主時代，台灣人民認為民選政府代表台灣，但是，多數國家既不承認ROC代表中國，也不承認台灣的民選政府代表台灣且應成為國際組織正式成員。台灣人民，面對一個冷酷情境：當我們行使自決權時，大國不是局外人。

一九五○年代，韓戰爆發之後，台灣地位未定論，成為美國政府政策。從此到一九七一年的聯大二七五八號決議期間，美國政府還曾致力於兩個中國、一中一台、一中兩府、台灣獨立等辯論。當年的台灣地位未定論，附帶提供了台灣不同的機會。台灣除了蔣氏的漢賊不兩立，還有雷震的「中華台灣民主國」，楊西崑的「中華台灣共和國」，海外更有台灣人之「台灣共和國」倡議。但台灣錯過那班歷史列車，蔣介石頑固地把一人權位與一個中國綁在一起。隨著聯合國「排我納匪」，以及尼克森、卡特之「美匪建交」，那些機會一一消失。如今，川普的「反尼克森主義」，會不會是歷史機會的復活？或者創造不同於歷史的機會？

「前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」，中國戰狼外交官暴露北京的天朝觀，這個國家的疆界是想像形成的。美國呢？堅持台灣立場者必須認清：美國不同意、反對北京以錯誤的敘事，宣稱擁有台灣，並不等於美國全盤否認中國宣稱擁有台灣的所有敘事，例如：同屬中華民族，經貿互相融合等。揹負著ROC，台灣民主化後，受制於大國政治，維持（獨立vs.未定）現狀，漸失主觀能動性。不確定的未定論，令台灣宛如漂流的島嶼。如今，地緣變局又起風了，二三三○萬人必須篤定自己的航向，展現台灣的國家意志。自由之民，不能自滿於互不隸屬、地位未定的偏安心態。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書