自由廣場》﹙鏗鏘集﹚轉向背反 政治亂象

◎ 李敏勇

轉向、背反是政治人格的重大缺點。政治講究無信不立，為何台灣政壇充斥轉向、背反症候群？這是嚴重的文化問題，牽涉到政治人物的人格，也影響政治。政黨屬性不是不可移位，但光譜對立的轉變形同變節，黨職公職的轉向更引人非議。

近代的「轉向」問題出現在戰前日本。二戰時日本許多左派、或說共產黨人被軍國主義政府脅迫放棄共產主義的事況。這種轉向源於國家機器的壓迫作為，與台灣民主化以後，被誘引的政治轉向並不一樣。

請繼續往下閱讀...

轉向的本質是思想轉向，牽涉到近代國家主義與社會主義思想信仰的被強制變遷。在那個時代，右傾的國家主義被視為保守政治，左傾的社會主義為進步政治。經由革命，共產黨成為一些國家統治者，專擅了政權，進步政治反動化。左右都可能專制，是相對的權力意識。

台灣的政黨大多屬於號稱全民政黨的中間偏右政黨。以國民黨而言，它的中國性相對中國共產黨是右傾的。而民進黨初起時，相對國民黨而有左傾性格，但不同於國民黨的中國性，顯示台灣性的右傾性格。兩黨都具有右傾性，形成雙重右翼政黨屬性，國家認同分岐。

台灣的政治人物轉向背反，出現在國民黨的多為從反共轉為親共，成為中華民族主義的俘虜。出現在民進黨者則因成為權力邊緣人物，而另謀出路。背反轉向前後不一，形同政治人格分裂。

當下台灣政治之紛亂，出於許多民進黨出走人物附和在國民黨組織，或不在組織卻對民進黨的顛覆。政治的權力競奪，反映出一些政治人物為權力大於公共服務的格局。

民進黨多次執政，離開的政治人物多，而且成為國民黨顛覆民進黨的火力。其間，女性、新世代多。溯自曾為民進黨文宣部主任的陳文茜，轉而為中國國民黨連戰選總統的文宣助力，曾在陳水扁競選總統連任時，惹出奇美小護士的造謠風波，未竟其功，但似乎聲名更噪。有樣學樣，後來李永萍、鄭麗文一干人轉向敵營，另獲權力光環。在媒體反挫民進黨的一群名嘴，更是轉向的猛烈砲火。

民進黨怎麼了？是民進黨的權力分享出現問題？台灣政治怎麼了？還是政治人物的權力本質使然？或台灣的政治人物重權力，而不在政治志向？更別說志節了。政治人物也要有政治志向的感情歷史，忽左忽右忽台忽中，權力的變色龍或變色鳳，不會是適格的政治人物，但現實政治卻在不適格政治人物掀風作浪的現象中動盪。

（作者為詩人）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法