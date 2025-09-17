自由廣場》作戰如防疫 反戰不能反國防

◎ 施文儀

筆者廿年前在CDC（衛生福利部疾病管制署）服務時，曾寫下「防疫視同作戰」的局歌，歌詞借鏡國防的「備戰、應戰」精神。台灣過去經歷腸病毒與SARS衝擊後，建立快速專業防疫網，故此後面對禽流感、H1N1、登革熱都能有效阻斷，若說防疫與國防都是護生工程，並不唐突。

然而國內反戰學者卻把「反戰」等同「反國防」，罔顧侵略升溫，草率主張不必軍購、不必抵抗中國犯台，甚至視備戰為挑釁。這種邏輯就像是要防疫，卻不買疫苗、防護設備與藥物，與目標完全背道而馳。台灣長期遭中國軍機導彈恫嚇，若無防衛能力，所謂美中「等距」其實等於「等死」。所謂「不買武器才能避免成為火藥庫」的說法，就像是在說︰醫院不要儲備藥品、消毒水，才能避免感染，真是荒謬至極。

我是不殺生的佛弟子，遵從「護生」精神，卻不會因為不殺生就不殺菌、不撲滅蚊蟲。國防亦同，台灣不會為了侵略而殺人，但為了保護人民不被敵軍屠殺，必會挺身抵抗侵略者。倘若反戰是反對侵略，那我也反戰，但若連準備與反抗都不做，那就是放棄人民，把他們推向死亡陷阱。

部分統派與反戰學者只反對台灣備戰，卻對中國擴軍、核武恫嚇視而不見。專門批評台灣軍購、罵美國軍售殺人武器，這哪裡是反戰？根本就是投降主義。

「防疫視同作戰」的宗旨曾守住台灣人的健康；「國防視同防疫」同樣能守住國人生命。真正的反戰，絕非放下準備，而是以足夠的嚇阻，讓敵人不敢輕舉妄動。這才是台灣擁抱和平的唯一藥方。

新任疾管署長羅一鈞規劃派遣防疫醫師赴非洲鍛鍊，這與台灣營級規模之軍人赴美受訓，有異曲同工之效，皆屬積極備戰思維。因為我們防疫，所以整備反傳染；因為我們反戰，所以備戰反侵略。

（作者為前疾病管制局副局長）

