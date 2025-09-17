晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚不反共不能救國

2025/09/17 05:30

我們成立「台灣青年反共救國團」時，自知年齡偏高，但為了反共，也為了反擊國民黨把反共救國團閹割了「反共」兩字而取這個名字。國民黨反共為了救中國，不反共就成為牟利的國民黨附隨組織。我們反共為了救台灣，卻缺乏吸引年輕人的能力與資源。

其後的太陽花與大罷免運動，也帶有反共性質，但仍不夠突出。尤其中共綁架了十四億人民和整個國家，所以有時很容易把「反共」與「反中」等同起來。尤其「共」與「中」在好些地方也有相通。例如中華幾千年專制文化，與共產黨的一黨專政不謀而合；中華文化的崇尚暴力與詐術，也與共產黨惺惺相惜；所以共產黨「民族化」後就輕易產生毛澤東思想與習近平的新時代歪理。

當年國民黨的「匪情中心」在中共統戰下很快變質為「親情中心」，而民進黨有沒有自己的匪情中心？中共的統戰為何能在台灣如入無人之境，且有國民黨、民進黨人為他們領路？國民黨是聯共制台，民進黨呢？

民進黨從黨外開始，打擊目標就是兩蔣政權，於是成為中共的統戰對象。最明顯的就是中共駐舊金山總領事唐樹備（後來擔任中國海協會副會長，會長是汪道涵）就在那裡統戰許信良，許信良後來把兒子送到北京讀書，他也背叛了民進黨，甚至幫共產黨拉皮條。

許信良是比較突出的例子，在某些民進黨人的腦海裡，他們的反共就是反中，因為中國不讓台灣獨立。他們不懂得去分析共產黨的意識形態是反人性的，他們不曉得共產黨員是「特殊材料製成的」的意思，因此他們的反共缺乏力道，他們對自己被滲透並不當成敵我問題，因此不當一回事，對周圍人、事的異常表現缺乏警覺。所以民進黨的中國事務部主任會找上中國女性當情人，一些人則被小恩小惠收買充當中介。他們甚至害怕「反共」會刺激共產黨，其實毛澤東自己說過，老虎是要吃人的，你刺激牠是這樣，不刺激牠也是這樣。

賴清德總統上台後，明確了兩岸的敵我關係，以前有法律不敢執行，現在開始執行了；法律不完備的也明確要補漏。中共因而跳腳。但是如何把中共從中國拉出來，以明確它就是中國的「賊王」，這方面做得還不夠，尤其揭露中共的手法還不具體。美國正在這樣做，這是台美合作的機會。

最近在美國被暗殺的查理·柯克，十八歲就成立團體，宣揚保守派的主張，在年輕人中很有威信，我希望台灣也能有這樣的年輕人。柯克去了一次韓國，他被暗殺後，大批韓國人高舉反中標語湧上街頭，台灣反而沒有大回響，然而中共踐踏台灣的國家主權，比對韓國嚴重得多。

林飛帆、李問、趙怡翔出任國安會副秘書長後，我希望他們除了搞好體制內的專業工作，也能把體制外的廣大青年，拉入反共的隊伍裡，延續大罷免的反共保台精神，讓台灣這個國家長期保持民主韌性，屹立不搖。

（作者為資深時事評論員）

