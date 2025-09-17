晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》認知作戰一面倒 他們用大砲 我們拿彈弓

2025/09/17 05:30

◎ 朱孟庠

網路點閱七月份調查，光是兩家親中媒體合計就有一億八千四百萬次，另一家台派媒體才六百七十萬次，難怪大罷免會覆滅。七月份「千萬級政論節目」的觀看總數，除了某台派媒體尚有兩個單元落在末段，其他八個立場都是親中，至於台派媒體所有節目的總點閱數，可憐到只有親中媒體的零頭。

不論我們寫多少文章，在THREAD平台不斷分享，作影片傳閱…，也只是邊緣小眾，主流大眾都是親中媒體，懸殊對比令人毛骨悚然。而小紅書、抖音的流量還沒計算在內。

若干親中派媒體極盡羞辱賴總統，扭曲事實，顛倒是非，誇大抹黑，賴總統民調不崩塌才有鬼。敵人用大砲，我們還在用彈弓，不利現象從馬政府就存在，民進黨執政多年，不曾決心處理，任中共大肆統戰，先入島入戶，經年累月，終至入心，執政黨要檢討。

十年前開始，就有很多飯店旅館套房內的電視就看不到民視，尤其在台中彰投。而民間商家的店面，電視台永遠固定播放親中媒體的畫面，因第四台的月租費有人代店家繳清了，有些甚至連更新電視機都可免費，條件是必須收看特定那幾台，十年了，天天洗眼兼洗腦，執政黨一再流失導正機會，如今難救了。

「千萬級政論節目」竟有五個是親中媒體，至於由國家收回的五十二台，我們新北市的永和、板橋等區，自從中天被下架後，系統台並未上架華視，畫面就是黑的，這是怎麼回事？

親中媒體放毒，台灣人天天被洗腦，心防不垮也得垮，政府必須拿出對策！

（作者為李登輝金會前副秘書長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書