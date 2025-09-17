自由廣場》認知作戰一面倒 他們用大砲 我們拿彈弓

◎ 朱孟庠

網路點閱七月份調查，光是兩家親中媒體合計就有一億八千四百萬次，另一家台派媒體才六百七十萬次，難怪大罷免會覆滅。七月份「千萬級政論節目」的觀看總數，除了某台派媒體尚有兩個單元落在末段，其他八個立場都是親中，至於台派媒體所有節目的總點閱數，可憐到只有親中媒體的零頭。

不論我們寫多少文章，在THREAD平台不斷分享，作影片傳閱…，也只是邊緣小眾，主流大眾都是親中媒體，懸殊對比令人毛骨悚然。而小紅書、抖音的流量還沒計算在內。

請繼續往下閱讀...

若干親中派媒體極盡羞辱賴總統，扭曲事實，顛倒是非，誇大抹黑，賴總統民調不崩塌才有鬼。敵人用大砲，我們還在用彈弓，不利現象從馬政府就存在，民進黨執政多年，不曾決心處理，任中共大肆統戰，先入島入戶，經年累月，終至入心，執政黨要檢討。

十年前開始，就有很多飯店旅館套房內的電視就看不到民視，尤其在台中彰投。而民間商家的店面，電視台永遠固定播放親中媒體的畫面，因第四台的月租費有人代店家繳清了，有些甚至連更新電視機都可免費，條件是必須收看特定那幾台，十年了，天天洗眼兼洗腦，執政黨一再流失導正機會，如今難救了。

「千萬級政論節目」竟有五個是親中媒體，至於由國家收回的五十二台，我們新北市的永和、板橋等區，自從中天被下架後，系統台並未上架華視，畫面就是黑的，這是怎麼回事？

親中媒體放毒，台灣人天天被洗腦，心防不垮也得垮，政府必須拿出對策！

（作者為李登輝金會前副秘書長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法