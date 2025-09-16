晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》中共AI無差別攻擊 台灣豈能當羔羊？

2025/09/16 05:30

◎ 蕭錫惠

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）近日接受美國保守派名嘴卡爾森（Tucker Carlson）專訪，直言ChatGPT的行為準則確實影響全世界，自己也要為決策負責。他承認，自從AI推出後「夜難成眠」，因這項技術可能帶來難以預測的後果。

這場對談在美國，卻與台灣息息相關。在阿特曼憂慮權力集中時，中共早已將AI武器化，投入龐大資源發展深偽技術、輿論操控與假訊息生成。

從TikTok演算法輸出親中內容，到匿名社群散播謠言，再到AI自動生成台語、客語版本的統戰文宣，中共的認知作戰已經升級，甚至超前我們的防衛。

遺憾的是，台灣目前幾乎沒有對等的防禦能力，危機四伏，正陷在一場不對稱的砲火之中。

一、技術落差：國內假訊息偵測與溯源系統落後，缺乏即時監測與回應能力。

二、法規空白：生成式AI沒有明確的安全規範，缺乏跨部會協作機制。

三、社會脆弱：民眾對AI假訊息的媒體識讀能力不足，容易被操弄。

中共擁有世界級的語言模型與龐大網軍，反觀台灣只有零散的NGO、少數記者與公民志工努力「打假」。這不是公平競爭，而是赤裸裸的攻擊。沒有其他選擇，台灣必須立即行動：

一、建立即時AI防衛中心：由數位部、國安單位、學界與民間協作，監測境外AI攻擊與深偽內容。

二、制定AI資訊戰防衛法：明確規範境外敵對勢力使用AI干擾選舉與輿論的法律責任。

三、提升全民媒體素養：在學校、社群平台推廣「深偽識別」教育，讓民眾能辨識AI假訊息。

四、強化國際合作：與美日歐建立聯合防衛網，分享AI攻擊情報、共同研發防護技術。

阿特曼的憂慮是全人類的憂慮，但對台灣來說，更是生存問題。若我們不迅速建立防衛機制，未來的選舉、輿論戰、甚至社會秩序，都可能被敵人用AI操控，讓我們輸掉不流血的戰爭。

（作者是自由撰稿人）

